Belén a casa del cestista Bruno Cerella, a "tradirla" un quadro appeso a casa di lui Belén Rodriguez beccata insieme al cestita Bruno Cerella, al quale era già stata accostata nel 2018. A "tradirla" il video di un quadro postato su Instagram, lo stesso che compare appeso a casa dello sportivo.

A cura di Stefania Rocco

Belén Rodriguez starebbe frequentando un altro uomo dopo la rottura, mai confermata ma ormai evidente, con Elio Lorenzoni. La showgirl è stata beccata a casa del cestista Bruno Cerella, al quale era già stata accostata nel 2018. A tradirla è stato il video di un quadro che la donna ha postato sul suo profilo Instagram, lo stesso che compare a casa dello sportivo. Decine sono le segnalazioni arrivate sul profilo Instagram di Belén che hanno sottolineato la presenza del “quadro rivelatore”. Per il momento, tuttavia, la showgirl argentina ha preferito non rispondere alle domande dei follower che le avevano chiesto di specificare la natura del suo rapporto con il cestista.

L'incontro precedente nel 2018

Risale al 2018 il primo avvistamento di Belén con Cerella. I due erano stati fotografati insieme subito dopo la fine della relazione tra la showgirl e il campione di moto Andrea Iannone, oggi legato a Elodie. Il servizio con le foto dei due vicini, pubblicato dal settimanale Chi, mostrava Rodriguez baciare Cerella sulla guancia. “No comment”, si limitò a commentare Bruno ai tempi a chi gli aveva rivolto domande a proposito del legame con Belén.

Belén e Cerella legati dalla passione per l’arte

A fare da collante tra Belén e Bruno Cerella, che si conoscono da anni, potrebbe essere stata la comune passione per l’arte. “L’arte è una cosa che mi appassiona. Mi incuriosisce, non sono un grande intenditore, non mi posso considerare tale. Però sto coltivando questo interesse. Ho fatto amicizia con tanti artisti, ognuno di loro mi ha regalato delle esperienze diverse, delle conoscenze diverse, quindi pian piano ho cominciato a inserire l’arte anche all’interno dei miei progetti residenziali. Ogni condominio sarà personalizzato con un’opera d’arte, perché ritengo che l’arte, come lo sport e la musica, sia un potente amplificatore di idee”, aveva recentemente dichiarato il cestista in un’intervista a Forbes. E proprio la passione per l’arte sarebbe diventata una caratteristica della nuova vita di Belén, ormai determinata a ritrovare se stessa dopo il periodo difficile segnato da un ricovero e seguito alla fine dell’amore con Stefano De Martino.

Belén e il silenzio su Elio Lorenzoni

Non ha ancora trovato spiegazioni, invece, l’improvviso allontanamento di Belén da Elio Lorenzoni. Dopo i proclami d’amore, la proposta di matrimonio e il sì dell’argentina, l’imprenditore è sparito dalla sua vita. A differenza di quanto accaduto con i precedenti fidanzati, in questo caso Rodriguez ha preferito non fare commenti. Si è limitata a smettere di pubblicare su Instagram foto in cui compare anche Elio, lasciando che fosse chi la segue a immaginare quanto accaduto. Ma che tra i due sia finita è ormai evidente.