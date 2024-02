Belen Rodriguez e Bruno Cerella stanno insieme: le foto dei paparazzi confermano la relazione Belen Rodriguez e Bruno Cerella non si nascondono davanti ai paparazzi di Chi e confermerebbero la loro relazione. Il settimanale scrive che la showgirl argentina è tornata a sorridere con il giocatore di basket: “Dopo la festa di compleanno di un’amica, sono rientrati insieme a casa di lui”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Il settimanale Chi ha paparazzato Belen Rodriguez in compagnia di Bruno Cerella, giocatore di basket con il quale avrebbe ‘ritrovato l'entusiasmo'. Archiviato il difficile periodo segnato dalla separazione da Stefano De Martino e dalla depressione, ha voltato pagina anche dopo l'addio a Elio Lorenzoni, l'uomo che era pronta a sposare. Nella vita della showgirl argentina si è ripresentato un suo ex, il cestista con il quale intraprese già una relazione nel 2018, e con lui avrebbe ritrovato il sorriso, si legge sul magazine che mostra le foto della nuova coppia sorridente mentre si gode una serata in un locale milanese, alla festa di un'amica, Giorgia D'Autorio: "Con Bruno, Belen è pronta a svoltare".

Foto di Chi

Le foto della serata di Belen Rodriguz e Bruno Cerella

Belen Rodriguez e Bruno Cerella non si nascondono più: dopo i diversi indizi condivisi dalla showgirl argentina, il settimanale Chi mostra le foto che attestano il loro ‘ritorno di fiamma'. "Non vedevamo la showgirl così sorridente da mesi" scrive il magazine che a corredo del racconto della serata, ha aggiunto le immagini che mostrano il giocatore di basket argentino mentre va a prendere l'ex conduttrice televisiva: "Poi, dopo essere usciti insieme dal locale, si sono diretti a casa del ragazzo". Bruno Cerella avrebbe riaccompagnato Belen Rodriguez a casa la mattina seguente.

Belen Rodriguez e Bruno Cerella (foto CHi)

Il ritorno di fiamma dopo la storia nel 2018

Belen Rodriguez e Bruno Cerella sono stati insieme nel 2018, dopo la separazione dell'argentina da Andrea Iannone. Il settimanale Chi racconta che la showgirl non avrebbe dimenticato il bene ricevuto dal giocatore di basket, suo connazionale, con il quale ha deciso di ritornare a sorridere. "Si prospetta un nuovo inizio con un campione, uno sportivo, uno che sa che ogni partita non è mai scontata", si legge. Vige ancora, intanto, il silenzio assoluto su Elio Lorenzoni, sparito improvvisamente dalla vita della Rodriguez dopo la proposta di matrimonio.

Foto di Chi