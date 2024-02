Belén Rodriguez sempre più lontana da Elio Lorenzoni: “Il prossimo fidanzato? Sono fatti miei” A un commento su Instagram a proposito dell’identità del suo prossimo compagno, Belén Rodriguez risponde senza smentire che la relazione con Elio Lorenzoni sia terminata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Non c’è più traccia di Elio Lorenzoni nella vita di Belén Rodriguez, Dopo avere dichiarato in diretta tv di volere addirittura sposare l’imprenditore bresciano, la showgirl è tornata sui suoi passi. Le ragioni della presunta separazione sono ignote ma ormai la showgirl non fa più nulla per nascondere che il legame con il suo ultimo compagno sarebbe finito nonostante i proclami d’amore a mezzo social e tv.

L’indizio fornito da Belén a proposito della rottura con Elio

A rafforzare le ipotesi secondo le quali la relazione tra i due sarebbe terminata è un commento lasciato da Rodriguez su Instagram. Quando le chiedono quando presenterà in pubblico il prossimo fidanzato, Belén non ne approfitta per smentire le voci a proposito della separazione con Elio. Al contrario, sembra dare per scontato che quel legame sia terminato. “A quando il prossimo fidanzato?”, le aveva chiesto con tono provocatorio un follower su Instagram, domanda cui Rodriguez ha risposto così: “Sono fatti miei”.

Elio Lorenzoni assente sul profilo Instagram di Belén

Sono settimane, ormai, che Elio non fa la propria apparizione sul profilo Instagram sempre aggiornatissimo di Belén. Dopo essersi concessa un viaggio in Scozia da sola, la showgirl è rientrata a Milano dove ha trascorso le giornate insieme ai suoi figli, ai familiari e alle amiche di sempre. Qualche ora fa, invece, è partita alla volta di Genova insieme alla piccola Luna Marì e un’amica conosciuta recentemente ma alla quale appare particolarmente legata, Matilde Bruzzone, moglie di Billy Berlusconi, figlio di Luigi Berlusconi. Di Elio ormai non c’è traccia da settimane, come se Rodriguez avesse deciso di cancellarlo dalla sua vita. Eppure l’imprenditore sembrava essere diventato importante, al punto da spinger Belén a portarlo con sé in Argentina, la sua terra natale. Rientrati in Italia, tuttavia, qualcosa potrebbe essersi rotto perché i due sembrano avere imboccato strade diverse.