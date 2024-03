Belen e Bruno Cerella, lui rompe il silenzio: “Ci divertiamo insieme” Dopo le parole di Belen Rodriguez arrivano anche quelle del giocatore argentino: “Siamo grandi amici, ci fa molto piacere condividere del tempo insieme, ci facciamo grandi risate”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La presunta relazione tra Belen Rodriguez e Bruno Cerella c'è e non c'è. Dopo le indiscrezioni pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini "Chi", l'argentina ha spento le voci sul nascere e stavolta tocca a Bruno Cerella rispondere. Il cestista e artista ha risposto alle domande de La Gazzetta dello Sport: "Ci divertiamo a godere della reciproca compagnia". Sono solo amici, insomma.

Le parole di Bruno Cerella

Bruno Cerella, giocatore argentino con cittadinanza italiana in forza al Treviglio, ha spiegato che quello che si legge sui giornali è solamente gossip: "Le confermo che siamo grandi amici, ci fa molto piacere condividere del tempo insieme, ci facciamo grandi risate. Beviamo il mate insieme come tutti gli argentini, ci divertiamo a godere della reciproca compagnia. Solo questo, non avrei altro da aggiungere". Ma Bruno Cerella ha poi aggiunto: "Quando siamo insieme, Belen riesce a farmi uscire dalla mia serietà in fondo, mi fa divertire e mi fa divertire tanto".

Chi è Bruno Cerella

Bruno Cerella è un giocatore di basket e artista classe 1986 ed è argentino con cittadinanza italiana. È un ala piccola ma gioca anche da guardia. Esordisce in Italia nel 2004 con la Basket Massafra per poi passare alla Pallacanestro Senise, Pallacanestro Salerno, Potenza, Teramo Basket, Casalpusterlengo, Pallacanestro Varese e cinque stagioni con la Olimpia Milano. Nelle stagioni successive è alla Reyer Venezia. Dal 2022 è in forza al Treviglio. Come detto in apertura, è un grande appassionato di arte contemporanea e sui social mostra spesso le sue opere: "Mio nonno", ha scritto, "sarebbe orgoglioso di me". Svolge attività benefiche e filantropiche attraverso la Slums Dunk, un progetto che attraverso il basket, mira a migliorare le condizioni dei bambini in difficoltà economica nei luoghi degradati dell'Africa.

