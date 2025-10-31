Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales hanno raggiunto un accordo sulla separazione, i dettagli sull’assegno di mantenimento

Tra Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales pare sia stato raggiunto un accordo in merito alla loro separazione. L’attrice spagnola ha rinunciato all’affido esclusivo e sembra che gli avvocati abbiano previsto un cospicui assegno di mantenimento.

Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales hanno raggiunto un accordo sulla loro separazione. Sebbene i due non siano mai stati sposati era necessario capire come gestire l'affidamento delle figlie, di cui inizialmente l'attrice avrebbe voluto la tutela esclusiva. Sembrerebbe, però, che sia stato raggiunto un accordo grazie al lavoro dei rispettivi legali che, infatti, sono riusciti a ristabilire l'equilibrio tra i due ex.

L'accordo raggiunto con gli avvocati

A riportarlo è il settimanale Oggi, dove nella rubrica "I buoni, i brutti e i cattivi", si parla della separazione tra Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales, tessendo le lodi dei due legali, rispettivamente Annamaria Bernardini De Pace e Antonio Conte, i quali hanno stilato un accordo extragiudiziale che entrambe le parti hanno firmato. Se inizialmente l'attrice spagnola avrebbe voluto l'affido esclusivo delle bambine, ha poi cambiato idea, forse dopo aver ritrovato una certa tranquillità con il suo ex e, probabilmente, anche perché l'accordo firmato con la mediazione dei rispettivi avvocati prevede un assegno di mantenimento particolarmente generoso. Il tutto è avvenuto in tempi molto brevi, ma d'altro canto l'obiettivo di entrambi è sempre stato quello di non trascinare beghe legali che avrebbero solo appesantito il clima familiare e il rapporto con le loro figlie.

Le nuove vite di Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales

Intanto, le vite di entrambi continuano a passo spedito. Rocìo è concentrata sul suo lavoro, come dimostra la dedizione e l'impegno rivolto al programma Freeze che conduce su Rai2 accanto a Nicola Savino, oltre ad altri progetti che la vedranno protagonista. Mentre lui, tra un set e l'altro, si gode anche la nascita di un nuovo amore, quello con la collega Beatrice Arnera, conosciuta ormai diversi anni fa girando Buongiorno Mamma e, oggi, al suo fianco come mostrano anche i giornali, che più volte li hanno beccati insieme dopo la rottura di Bova da Morales e dopo il caso dei messaggi a Martina Ceretti.