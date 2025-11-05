Raoul Bova e Rocio Munoz Morales riuniti per il compleanno della figlia Alma: “Lui le ha fatto una sorpresa”

Quello di quest’anno è stato il primo compleanno che Alba, figlia di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, ha festeggiato con i genitori separati. La sorpresa dell’attore che si è presentato sotto la casa dove viveva con la sua ex compagna con un mazzo di rose per le bambine: “Si sono ripromessi di preservare la loro serenità”.

La sorpresa dell'attore alle bambine

Una scena piena di dolcezza, quella che si è svolta qualche giorno fa a Roma. Ad attenderlo, impazienti e ancora in pigiama, c’erano proprio Luna e Alma, le sue principesse, come le chiama lui. Nelle mani, l’attore stringeva due enormi mazzi di fiori, come si nota dagli scatti pubblicati sul settimanale: un pensiero speciale per le sue figlie, nel giorno del compleanno della più piccola. Era il 2 novembre, una data importante per la famiglia. Alma, la secondogenita, ha compiuto sette anni. Per non mancare a quel momento, Raoul ha preso un volo da Torino la mattina presto ed è atterrato a Fiumicino solo per trascorrere qualche ora con lei, prima di ripartire in serata.

Nonostante la fine della loro relazione, Raoul e Rocío hanno più volte ribadito di voler proteggere la serenità delle figlie, tenendole lontane dal rumore mediatico. E la scena che si è consumata davanti a quel portone ne è la prova più sincera: baci, abbracci e sorrisi, nessuna tensione, solo il calore di una famiglia che, anche se cambiata, continua a funzionare. Dopo la sorpresa, le due bambine hanno festeggiato insieme alla mamma con una piccola festa privata, tra palloncini, amici e tanta allegria. Rocío ha dedicato alla figlia un messaggio pieno d’amore sui social, definendola “la luce che illumina ogni giornata”. Accanto all’attrice c’era anche la mamma, María Pilar, presenza costante nella loro quotidianità.

Una giornata tutta per Alma

Per rendere ancora più speciale il compleanno, Rocío ha portato Luna e Alma nella struttura Zero Gravity, a Roma, nella zona di Tor Vergata. Si tratta di una delle palestre più grandi e moderne dedicate alle discipline acrobatiche: un luogo perfetto per due bambine piene di energia. Mentre le piccole saltavano tra tappeti elastici e percorsi sospesi, la mamma le osservava sorridendo. E anche se la storia d’amore tra lei e Raoul si è chiusa, la famiglia che hanno costruito insieme resta il loro punto fermo.