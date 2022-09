Rocìo Muñoz Morales incanta Venezia: illumina il red carpet in total white

Rocìo Muñoz Morales incanta Venezia: illumina il red carpet in total white Elegante e raffinata come sempre, la madrina della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia Rocìo Muñoz Morales ha sfilato sul red carpet di “Dead for a dollar” in bianco.

A cura di Giusy Dente

Rocìo Muñoz Morales in Philosophy di Lorenzo Serafini

Rocìo Muñoz Morales è la madrina della 79esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. L'attrice e conduttrice (ex modella e ballerina) di origini spagnole è sposata con Raoul Bova: per lei la kermesse arriva dopo tanti anni di progetti cinematografici, teatrali e televisivi che l'hanno vista protagonista. Si è sempre distinta per la passione che mette in ogni lavoro ed è riuscita a conquistare il suo pubblico con un'eleganza innata e la sua delicata bellezza. Sin dall'inizio della sua esperienza in laguna ha nuovamente confermato queste doti: si è imposta con raffinatezza e professionalità, calcando i red carpet con outfit glamour degni di una vera diva sofisticata.

Rocìo conquista Venezia

La madrina della kermesse è stata la prima ad arrivare, 24 ore prima della serata inaugurale del Festival del Cinema di Venezia. Ha fatto il suo trionfale ingresso con un completo black&white chic ma al tempo stesso sbarazzino firmato Giorgio Armani, con tanto di basco sulla testa. Ha proseguito col bianco e nero anche in occasione del red carpet di apertura dell'evento: ha scelto un look bicolor da vera diva retrò con maxi fiocco in vita e capelli raccolti in un elegante chignon.

Ormai l'evento è entrato nel vivo e manca poco alla cerimonia di chiusura di sabato 10 settembre, quando saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali. Ieri ha partecipato alla premiere di "Dead for a dollar". È uno dei film più attesi di questa edizione con Christoph Waltz, Willem Dafoe, Rachel Brosnahan, Warren Burke, Benjamin Bratt. Gli attori erano tutti presenti alla proiezione e sul red carpet, dove ha sfilato anche la madrina.

Rocìo Muñoz Morales ha confermato la sua predilezione per il bianco, con un look total white di grande classe. L'abito sfoggiato appartiene alla collezione Philosophy di Lorenzo Serafini Resort 2023: è un abito a colonna in tulle bianco ricamato con maniche lunghe, impreziosito da una decorazione glitter all over. L'attrice ha completato il look con sandali color argento.

Rocìo Muñoz Morales indossa gioielli Cartier

Immancabili i preziosissimi gioielli Cartier, che hanno conferito al look un ulteriore tocco glamour: collana Cartier High Jewelry in oro bianco, cristalli di rocca e diamanti, anello Collection Cartier Collection (2016) e anello Cartier High Jewelry ring entrambi in oro bianco e diamanti. Quest'anno Venezia ha una madrina capace di conquistare la scena senza troppi fronzoli, prediligendo la semplicità.