Kasia Smutniak in total black: piume e trasparenze sul red carpet del film Diamanti In vista dell’uscita nelle sale cinematografiche, si è svolta la premiere del film “Diamanti” di Ferzan Ozpetek. Presente anche l’attrice Kasia Smutniak. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Da Luisa Ranieri a Mara Venier e poi Jasmine Trinca, Geppi Cucciari, Vanessa Scalera, Anna Ferzetti, Paola Minaccioni e altre ancora: erano in 18 le attrici sul set di Diamanti. Il nuovo film di Ferzan Ozpetek uscirà nelle sale il 19 dicembre e giovedì 12 si è svolta la premiere al The Space Cinema Moderno di Roma, in presenza del cast e del regista. Presente anche Kasia Smutniak, che aveva già collaborato con Ozpetek 10 anni fa per Allacciate le cinture. All'anteprima romana ha scelto un look nell'intramontabile total black, che ha confermato quanto sia iconico e sempre riconoscibile il suo stile.

Kasia Smutniak fan del nero

C'è Gloria Ripamonti dietro lo styling del look di Kasia Smutniak, alla premiere del film Diamanti. La stylist ha curato anche l'outfit di un'altra delle attrici del cast, Luisa Ranieri, che ha puntato su qualcosa di glamour e raffinato. In total black, invece, Kasia Smutniak, che nelle occasioni speciali punta sempre su questa nuance, che sa declinare abilmente in chiave più grintosa e dark o più elegante e classica. Era in nero alla Festa del Cinema di Roma con un completo mannish, ma anche al Festival del Cinema di Venezia come una diva degli anni Venti.

Kasia Smutniak sul red carpet

È una donna dallo stile trendy e riconoscibile. Il pubblico apprezza la sua grande capacità di spiccare senza mai gridare la propria presenza: eppure riesce a distinguersi e imporsi, con semplicità e unicità. Per il red carpet romano ha puntato su un completo in velluto firmato Gucci. Il due pezzi è composto da una giacca impreziosita da piume sulla maniche e pantaloni svasati con fascia trasparente lungo la gamba.

La camicia trasparente lascia la bralette in vista. È il modello con coppa a triangolo, spalline sottilissime e caratteristico logo GG all over. L'attrice ha aggiunto un paio di sandali neri con tacco, aggiungendo accessori in oro giallo: i maxi orecchini a cerchio sono perfetti per mettere in risalto il viso e il taglio corto sbarazzino.