Mahmood torna sul palco: jeans che si “trasformano” e canotta di cristalli per il concerto di Roma Mahmood è tornato sul palco, ha dato il via Ghettolimpo Summer Tour 2022 a Roma e per l’occasione ha dato il meglio di lui in fatto di look. Top scintillante e jeans che si “trasforma”: ecco i dettagli dell’outfit originale e scintillante del cantante.

A cura di Valeria Paglionico

Il 2022 è stato un anno davvero magico per Mahmood e non solo perché ha vinto il Festival di Sanremo per la seconda volta: con la sua Brividi realizzata in coppia con Blanco ha calcato il palco dell'Eurovision e, come se non bastasse, ha anche girato l'Europa col suo tour. Di recente si era concesso una breve vacanza con gli amici ma, dopo essersi mostrato tra costumi genderless e sandali granchio super trendysandali granchio super trendy, ora è tornato a lavoro e soprattutto a concerti live. Ieri sera, il 7 luglio, ha dato il via al Ghettolimpo Tour 2022, versione Summer, esibendosi a Roma, per la precisione presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica: ecco cosa ha indossato per l'occasione.

Il look scintillante di Mahmood

Mahmood è un'icona fashion moderna, libera e genderless e lo dimostra ogni volta che appare sul palco. Crop top maschili, outfit scintillanti, passamontagna abbinati a gonne: durante il tour primaverile ha letteralmente spopolato in fatto di stile. Per le date estive del tour poteva mai rinunciare all'originalità e al glamour? Assolutamente no, basta ammirare l'outfit sfoggiato sul palco di Roma. Il cantante ha sorpreso il pubblico con una canotta tempestata di micro cristalli, un modello con le spalline larghe a effetto sfumato sui toni del bianco e azzurro. L'ha abbinata a una giacca sportiva col cappuccio in celeste che però ha tolto durante l'esibizione per combattere il caldo.

Mahmood con i jeans-bermuda

La vera chicca dell'outfit di Mahmood è però il pantalone: il cantante ha indossato un paio di jeans oversize che si "trasformano". Nei primi momenti dell'esibizione aveva le gambe completamente coperte ma, complici dei bottoncini a vista, le ha scoperte sul palco stesso: il pantalone è infatti diventato un bermuda in denim, un modello leggermente più sgambato sui lati che ha dato vita a un effetto farfalla. Sneakers bianche, calzettoni a vista e collana colorata: Mahmood non ha lasciato nulla al caso nel suo look estivo, distinguendosi ancora una volta per originalità e stile. Durante le prossime tappe del tour continuerà a spopolare con i suoi outfit?