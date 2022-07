Mahmood in vacanza coi sandali granchio: è lui il più trendy dell’estate 2022 Mahmood si sta godendo le vacanze dopo un intenso anno lavorativo ma non per questo ha rinunciato allo stile. Per una serata in compagnia con gli amici ha completato il look con le scarpe del momento: i sandali ragno con la suola a carrarmato.

Il 2022 per Mahmood è stato un anno d'oro e non solo perché ha vinto il Festival di Sanremo per la seconda volta, con la sua Brividi realizzata in coppia con Blanco ha calcato anche il palco dell'Eurovision, facendosi conoscere a livello internazionale. Come se non bastasse, è diventato protagonista di un tour europeo di successo, in occasione del quale ha spopolato col suo stile glamour e genderless fatto di maxi gonne, gilet scintillanti e crop top. Ora non può che godersi il meritato riposo al termine di un anno lavorativo ma non per questo ha rinunciato alla passione per la moda: ecco il capo must-have che ha sfoggiato durante le recenti vacanze.

Il look estivo di Mahmood

Con l'ironica didascalia "Fritta è bona pure na ciavatta" Mahmood ha postato su Instagram un album riassuntivo della sua vacanza con gli amici. Al di là degli addominali scolpiti che ha rivelato negli scatti in costume, ad attirare le attenzioni del pubblico è stato il suo look da sera. Il cantante ha dimostrato per l'ennesima volta di essere sempre sul pezzo in fatto di stile sfoggiando le scarpe must del momento, i sandali granchio. Si tratta del modello ispirato agli anni '90 con le fascette incrociate, Mahmood ha scelto una variante con la suola "a carrarmato" che ha aggiunto un tocco genderless all'outfit. A cosa li ha abbinati? A un paio di bermuda neri e a un gilet all'uncinetto color panna decorato con una maxi luna sul petto.

Mahmood in costume

Mahmood, le foto in costume

Lo avevamo lasciato al mare con indosso un micro slip coi laccetti laterali, oggi ritroviamo Mahmood sui social in una nuova versione balneare. Per la vacanza con gli amici ha indossato i costumi a boxer, per la precisione i modelli over lunghi fino al ginocchio (che ha deciso di portare con gli elastici delle mutande in vista e a contrasto), non esitando a lasciarsi immortalare con addominali e muscoli in vista. Per completare i suoi look da spiaggia ha scelto un cappellino indossato al contrario e un orecchino scintillante all'orecchio sinistro. Il dettaglio che ha fatto davvero la differenza? L'abbronzatura olivastra che ha aggiunto un ulteriore tocco sensuale alla sua immagine.