Mahmood in concerto: look total black con pantaloni a vita altissima e camicia trasparente Mahmood si è esibito al Sunny Hill Festival di Prishtina, in Kosovo. Ha puntato come sempre su un look originale e unico, di una Maison che ama particolarmente.

A cura di Giusy Dente

Mahmood in Burberry

Dopo aver dovuto annullare parte delle date del Ghettolimpo Summer Tour a causa di un'infiammazione alle corde vocali, Mahmood si è esibito al Sunny Hill Festival di Prishtina, in Kosovo. Ad organizzarlo, la popstar britannica di origini kosovare Dua Lipa, assieme al padre Dukagjin. Per il cantante è stata un'ulteriore occasione di visibilità al di fuori del confini nazionali, occasione già sfruttata in pieno all'Eurovision Song Contest, a cui ha partecipato due volte (la prima da solo e la seconda in coppia con Blanco, dopo la vittoria a Sanremo). La sua presenza al festival in Kosovo era quella di un artista giovane, libero dagli stereotipi e autentico, che crede nei valori della pace e dell'uguaglianza, che incarna la multiculturalità e l'orgoglio delle proprie origini.

Mahmood canta in Kosovo

Dua Lipa ha aperto con la sua esibizione il Sunny Hill Festival, nel Parco Gërmia. A seguire è stata la volta di J Balvin, Diplo, AJ Tracey, Skepta, DJ Regard e Mahmood. La famosa popstar non si è persa un istante dello show del collega italiano e una volta terminato di cantare ne ha approfittato per chiedergli un selfie, da fan sfegatata quale è.

Il look di Mahmood in Kosovo

Mahmood anche stavolta non ha rinunciato al suo inconfondibile stile, nuovamente firmato Burberry. Con la Maison di Riccardo Tisci il sodalizio artistico è ormai di vecchia data, ha indossato le sue creazioni diverse volte. Non a caso, quando si è trattato di presentare a Londra la collezione Autunno/Inverno 2022-2023, tra i modelli che hanno sfilato in passerella c’era proprio il cantante. Mahmood incarna alla perfezione i valori del brand che a sua volta si riconosce in lui: sono emblemi di ricercatezza mescolata a trasgressione, di tradizione e innovazione.

Nel video del singolo Inuyasha veste interamente Burberry, trasformandosi in un demone. Della Maison inglese era anche la gonna plissettata sfoggiata sul palco dell'Ariston, al Festival di Sanremo 2021 (un look genderless di grande impatto). In Kosovo, l'artista ha indossato un look personalizzato, creato appositamente per lui e ispirato alla collezione Burberry Autunno/Inverno 2022. È un outfit total black: pantaloni a vita altissima con bottoni e maxi cintura in vita, camicia trasparente, giubbotto con polsini a costine e occhiali a mascherina. Impossibile non restarne ipnotizzati.