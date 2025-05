video suggerito

Valerio Scanu ballerino: total black e camicia di cristalli, vince la gara di danze latine La nuova passione di Valerio Scanu è la danza agonistica. Ha partecipato a una competizione e si è aggiudicato il primo posto, con la sua partner. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il pubblico televisivo ha conosciuto e amato Valerio Scanu all'interno della scuola di Amici: è il programma che ha dato avvio alla sua carriera di cantante. Quel trampolino di lancio lo ha portato dritto al Festival di Sanremo, che ha vinto nel 2010, per poi tornare anche nel 2016 alla gara canora. In questi anni ha continuato a lavorare nel mondo della musica e della televisione. Di recente lo abbiamo visto prima a Il cantante mascherato su Rai 1 e poi alla terza edizione di Ora o mai più. Nell'ultima puntata dello show ha anche presentato il suo nuovo singolo, Solo con una parola. Ma il 35enne non si destreggia solo con le note musicali: ha anche una forte passione per la danza.

Valerio Scanu in versione ballerino

Valerio Scanu ha da poco scoperto una forte passione per il ballo e si sta cimentando nella danza agonistica. Non ha del tutto messo da parte la musica, ma ha accolto questa nuova disciplina artistica nella sua vita che gli sta donando gioia e anche molte soddisfazioni. La danza è diventata parte integrante della sua vita, delle sue giornate e si sta impegnando molto per migliorare il suo livello.

Ha anche perso 30 chili, proprio per essere fisicamente al top in questa nuova avventura, che richiede ovviamente una certa preparazione fisica. A Fanpage.it ha spiegato che gli piacerebbe fare musical: "Una cosa alla quale tempo fa avrei non avrei mai pensato, ma gli interessi cambiano". E non solo: "Studio danza a livello agonistico e mi piacerebbe portare questa cosa in scena" ha ammesso.

Leggi anche Irina Shayk a Cannes tra piume e cristalli: è la diva dark del red carpet

Il cantante ha pubblicato delle foto su Instagram che lo ritraggono proprio assieme alla sua partner di ballo, alle prese con un Chacha. La coppia si è aggiudicata il primo posto alla DANCE UNIQUE CUP 2025, la Coppa Italia di Foligno, nella categoria Over 35 Open Danze Latine. Look total black per il ballerino, con un'elegante camicia scintillante impreziosita con cristalli e volant sulle maniche. Abito coloratissimo in due pezzi con frange per la sua partner, Lycia Galasso. I due sono riusciti a salire sul gradino più alto del podio.