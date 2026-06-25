Luisa Ranieri e Luca Zingaretti vestono coordinati: marito e moglie in total black al Tempio di Venere

Luisa Ranieri è stata invitata dalla Fondazione Aila al Tempio di Venere, nel Parco archeologico del Colosseo, per ricevere un premio speciale e al suo fianco ha voluto il marito Luca Zingaretti. Quale migliore occasione di questa per vestirsi in coordinato?

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono tra le coppie più amate e longeve del mondo dello spettacolo e, nonostante gli anni che passano, continuano a rimanere unitissimi e affiatati. Ne danno prova sui social, dove non esitano a documentare le numerose esperienze condivise fianco a fianco, dalle romantiche vacanze in giro per il mondo agli impegni professionali nel mondo del cinema. Di recente l'attrice è stata invitata dalla Fondazione Aila al Tempio di Venere, nel Parco archeologico del Colosseo, per ricevere un premio speciale e ad accompagnarla non poteva che esserci il marito. Quale migliore occasione di questa per vestirsi in coordinato?

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti insieme all'evento a Roma

"Una serata che porterò con me. Ieri ho ricevuto il Premio Aila–Progetto Donna al Tempio di Venere, nel Parco archeologico del Colosseo: un luogo che toglie il fiato e che ha reso tutto più speciale. Grazie alla Fondazione Aila per questo prezioso riconoscimento che unisce spettacolo, cultura e impegno su temi importanti come la prevenzione e la salute", sono state queste le parole con cui Luisa Ranieri ha accompagnato il dolce album di coppia postato sui social. Per l'evento speciale nel cuore di Roma lei e Luca hanno deciso di vestirsi coordinati, puntando tutto sull'eleganza senza tempo del nero. L'attore ha rinunciato alla giacca e ha combattuto il caldo in pantaloni classici e camicia coordinata, mentre Luisa ha lasciato trionfare il glamour (come fa sempre sugli ambiti red carpet che calca).

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti in coordinato

Chi ha firmato la gonna di frange di Luisa Ranieri

Seguita dalla fidata stylist Gloria Ripamonti, Luisa Ranieri ha reinterpretato il total black in chiave super fashion. Si è affidata a Michael Kors, sfoggiando un completo con giacca doppiopetto lunga e smanicata e gonna alla caviglia fatta di frange, dettaglio che ha dato vita a un sensuale effetto vedo non vedo.

Gli accessori griffati di Luisa Ranieri

Per completare il tutto ha scelto un reggiseno nude che si intravedeva appena attraverso la scollatura, un paio di sling back in bianco panna di Gianvito Rossi e una borsetta in pelle nera di The Attico. Non è mancato neppure il tocco prezioso: l'attrice al polso ha indossato un maxi bracciale della collezione Serpenti di Bulgari, per la precisione un modello rigido in oro giallo tempestato di diamanti e con gli occhi fatti di rubini. Capelli sciolti e mossi, make-up naturale e fascino da vendere: Luisa Ranieri continua a rimanere un'indiscussa icona di bellezza e di stile nonostante il tempo che passa.