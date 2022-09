Belén Rodriguez si prepara per il ritorno a Le Iene: look total black con pantaloni e camicia Belén Rodriguez si sta preparando per il ritorno a Le Iene Show. Questa mattina si è immortalata negli studi Mediaset con un look total black in pieno stile business woman: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

La nuova stagione televisiva è ufficialmente partita e da qualche giorno a questa parte sono moltissimi i programmi che sono ricominciati, da Tu Sì Que Vales al Grande Fratello Vip. Prossimamente, inoltre, tornerà anche la trasmissione più irriverente di Italia 1, Le Iene Show, e, stando agli "spoiler" social, a presentarla sarà ancora una volta Belén Rodriguez. Ad annunciarlo è stata l'argentina in persona: che si sia trattato di un caso o di qualcosa di voluto, la cosa certa è che questa mattina si è immortalata mentre faceva visita agli studi Mediaset, taggano il profilo ufficiale de Le Iene. Come si sta preparando per apparire al meglio sul palco? Naturalmente in total black.

Belén Rodriguez, il ritorno a Le Iene

Lo scorso anno Belén Rodriguez ha dimostrato di essere una iena talentuosa e irriverente ed è probabilmente proprio per questo che è stata riconfermata al timone del programma anche nella nuova edizione. Ora per lei è arrivato il momento di darsi ai preparativi e non ha esitato a documentare tutto sui social, dove questa mattina ha condiviso alcune Stories dagli studi Mediaset. Per lei niente minidress coi cristalli o completi da Iena a cui aveva abituato i fan nella precedente edizione della trasmissione, questa volta si è trasformata in una business woman elegante, sofisticata e sensuale con un outit total black.

Belén in total black per il ritorno a Le Iene

Il look da business woman di Belén

Come si prepara Belén Rodriguez per il ritorno a Le Iene? Naturalmente con un look nero ispirato all'iconico completo con giacca e cravatta. Negli studi di Italia 1 si è immortalata sia in primo piano che a figura intera, mostrandosi meravigliosa con dei pantaloni aderentissimi a vita alta e una camicia di raso portata sbottonata sul collo. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e lisci. Per completare il tutto ha poi optato per un trucco smokey con un ombretto scuro marcato. Insomma, l'argentina è prontissima per dare il via a questa nuova esperienza a Le Iene: a quando il suo ritorno sul palco?