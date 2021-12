Damiano dei Maneskin torna sui social in mutande e senza trucco: “Fa bene spegnere il telefono a volte” Damiano David dei Maneskin si sta godendo qualche giornata di riposo al termine di un anno di grandissimi successi ma non per questo ha “abbandonato” i fan. È tornato sui social con una foto in mutande, spiegando quanto sia salutare dimenticarsi del telefono qualche volta.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano poche ore all'inizio del nuovo anno e sono molte le star che, complici le vacanze natalizie, si sono concesse una breve pausa dai riflettori. Damiano David dei Maneskin fa parte di questa "lista": per lui e per la sua band il 2021 è stato costellato di successi, è stato l'anno che ha segnato la svolta e che lo ha portato al successo internazionale. È chiaro, dunque, il motivo per cui ha deciso di "staccare la spina" per qualche giornata. Dopo aver provocato i fan con una foto nudo in cui faceva gli auguri di Natale a tutti, era letteralmente scomparso dai social. Nelle ultime ore, però, è tornato e, oltre a mostrarsi in mutande, ha spiegato anche il motivo della sua assenza.

Damiano David, la foto in intimo e senza trucco

Damiano David è tornato a postare foto su Instagram e per l'occasione ha pensato bene di provocare i fan, mettendo in mostra la sua bellezza e il suo fascino. Il cantante appare tra le mura di casa sorridente, struccato e con i capelli tirati all'indietro. Indossa solo un paio di boxer bianchi con l'elastico decorato con il logo Emporio Armani e rivela i numerosi tatuaggi che ha su braccia e petto. Sarà perché la pausa dal lavoro gli ha permesso di rilassarsi o perché semplicemente ha lasciato nell'armadio gli "abiti di scena", ma la cosa certa è che al naturale sembra essere più sereno e raggiante che mai.

La pausa social di Damiano dei Maneskin

Siamo sempre stati abituati a vedere Damiano truccato e con dei look genderless super glamour sul palco ma, a poche ore dall'inizio del 2022, ha voluto mostrarsi "al naturale". Il motivo per cui lo ha fatto? Lo ha spiegato nella didascalia dello scatto postato su Instagram, dove ha scritto: "Smettetela di dare di matto. Non mi sono perso, ho solo qualche giorno libero e penso che sia salutare spegnere il telefono qualche volta". Dopo l'invito ad amarsi di più, il cantante ha dato una nuova importante lezione ai followers. Quale modo migliore per dare il via al nuovo anno se non con una "disintossicazione social"?