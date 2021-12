Damiano dei Maneskin nudo in versione Babbo Natale: la foto “casalinga” infiamma i social Damiano David dei Maneskin ha trovato un modo davvero provocante per augurare buon Natale ai fan: ha posato completamente nudo sui social con il suo gattino tra le braccia. Fatta eccezione per un cappellino di Babbo Natale e per un’emoticon sulle parti intime, non ha avuto timore a mostrarsi “come mamma lo ha fatto”.

A cura di Valeria Paglionico

Damiano David è tra le star simbolo del 2021: insieme ai Maneskin ha scalato le classifiche internazionali, ha vinto Sanremo e l'Eurovision, è diventato un sex symbol e uno dei massimi esponenti della moda genderless. Insomma, il frontman della rockband non sembra avere rivali in fatto di talento, fascino e bellezza. Consapevole del suo incredibile "potere", non esita a provocare i fan sui social. Per Natale, ad esempio, ha sprigionato tutta la sua innata sensualità in una foto senza veli in versione Babbo Natale: ecco come si è mostrato.

La foto senza veli di Damiano David

Quale migliore occasione del Natale per lanciare una sensualissima provocazione ai fan? È proprio quanto fatto da Damiano David, che ha approfittato dei giorni di festa (e di pausa dal lavoro) per godersi dei rilassanti momenti casalinghi. Sui social non ha esitato a fare gli auguri a tutti i followers ma la cosa particolare è che si è lasciato immortalare in una versione super sexy. Ha posato sullo sfondo della cucina-salone completamente nudo e con il gattino tra le braccia. A coprirlo ci sono solo una emoticon di Babbo Natale sulle parti intime e un cappellino natalizio con tanto di pon-pon che gli cade sulla fronte.

Damiano nudo augura buon Natale ai fan

Nella didascalia Damian ha scritto: "Merry christmas everybody – Me&Lego", facendo riferimento al nome del gattino, con il quale già in più di un'occasione si era mostrato dolcissimo sui social. Sebbene abbia evitato la censura di Instagram, ha lasciato ben poco spazio all'immaginazione, mettendo gli addominali scolpiti e i tatuaggi che ha sparsi sul corpo in bella mostra. La reazione dei fan? Naturalmente sono andati in delirio proprio come capitato qualche tempo fa, quando sul suo profilo si era servito di un selfie senza veli per incitare tutti ad amarsi di più.