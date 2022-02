I Maneskin senza trucco nel backstage di Sanremo: le foto prima e dopo il make up I Maneskin hanno documentato sui social il “dietro le quinte” del ritorno a Sanremo: ecco la trasformazione prima e dopo il trucco ‘glam rock’

A cura di Beatrice Manca

I Maneskin sono tornati a casa. A un anno di distanza dalla straordinaria vittoria al Festival di Sanremo, il gruppo romano torna all'Ariston, stavolta in veste di super ospiti, forte di una serie di successi internazionali. La loro doppia esibizione è stato uno dei momenti clou della prima serata: prima hanno sfoggiato completi di raso nero firmati Gucci, poi in look total white dal sapore anni Settanta. Dopo aver fatto ballare il pubblico si sono concessi un momento di comprensibile emozione: Damiano si è commosso e ha abbracciato Amadeus. Siamo abituati a vederli sul palco con look spettacolari e make up intensi, ma prima di esibirsi hanno regalato ai fan un selfie "acqua e sapone".

I Maneskin nel backstage prima di Sanremo

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono ormai star internazionali e hanno conquistato anche il pubblico statunitense con il loro stile glamour e rock. Sui social hanno documentato ogni momento del loro ritorno a Sanremo, condividendo con i follower alcuni momenti del dietro le quinte: i cinque ragazzi si mostrano in versione "no make up" durante le prove, in tutta la freschezza dei loro vent'anni. Ethan tiene i capelli raccolti sulla nuca e indossa una t-shirt bianca, mentre Damiano e Victoria non rinunciano a look da dandy, rispettivamente in gilet e in blazer con dettagli leopardati.

I Maneskin durante le prove di Sanremo

Il make up scintillante per Sanremo

I Maneskin sono famosi per lo stile genderless da vere rockstar e non rinunciano mai al trucco elaborato sugli occhi. Per il primo look di Sanremo hanno scelto uno smokey eyes pronunciato, con eyeliner e ombretto scuro a definire lo sguardo. Per la seconda esibizione invece hanno aggiunto un tocco di glitter dorato, abbinato agli abiti. Il loro make up è stato eletto tra i migliori beauty look della prima serata: anche quest'anno stravincono la gara di stile.