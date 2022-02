Le pagelle dei beauty look della prima serata di Sanremo 2022: dallo smokey di Achille Lauro ai glitter di Noemi La prima serata del Festival di Sanremo 2022 sorprende con lo smokey eyes intenso e magnetico di Achille Lauro, il make up scintillante di Noemi e il make up grafico dei Maneskin: ecco le pagelle dei beauty look sul palco dell’Ariston.

A cura di Federica Ambrogio

Per la prima serata del Festival di Sanremo 2022 Amadeus è affiancato da Ornella Muti, una delle cinque protagoniste femminili che condurranno la 72° edizione insieme al presentatore condividendo il palco dell'Ariston. Achille Lauro ha aperto le danze con la sua inconfondibile audacia, scalzo e a petto nudo con un make up intenso e magnetico. La serata è proseguita con onde morbide e occhi illuminati da ombretti scintillanti, come quello indossato da Noemi. Ecco i voti ai beauty look di Sanremo che hanno completato gli outfit dei cantanti in gara.

Lo smokey eyes di Achille Lauro: voto 9

Achille Lauro non si smentisce mai: per l'apertura della prima serata del Festival di Sanremo ha sfoggiato sul palco dell'Ariston uno smokey eyes intenso e magnetico. La matita scura all'interno della rima ciliare inferiore ha reso lo sguardo ancora più profondo, incorniciato da sopracciglia bold, piene e definite.

Lo smokey eyes di Achille Lauro all’Ariston

Ornella Muti con make up minimal: voto 6

Onde morbide e piatte con riga centrale per un look elegante e raffinato, con i capelli portati su un lato che lasciano il collo scoperto. Minimal invece la scelta del make up, creato con toni nude e delicati in sintonia con la scelta dell'abito tempestato di Swarovski firmato Francesco Scognamiglio. Gli occhi sono delineati da toni scuri e intensi che regalano profondità allo sguardo, mentre labbra e guance sono delicate sui toni del rosa.

Il beauty look di Ornella Muti a Sanremo 2022

Noemi in rosa: voto 9

Per l'inconfondibile chioma ramata è stato scelto uno styling mosso e morbido, con una riga laterale e un leggero accenno di ciuffo che cade sulla fronte. Bello il make up monocolore in abbinamento all'abito nude: sugli occhi è stato applicato un ombretto rosa luminoso a contrasto con un eye liner grafico sui toni del prugna. Il rosa è stata la nuance chiave del suo beauty look, scelto anche per il trucco labbra e per le guance rosate che creano un effetto fresco e luminoso.

Il beauty look rosa di Noemi sul palco dell’Ariston

Il nude look di Veronica Lucchesi: voto 6

Look stravolto rispetto a quello che abbiamo visto lo scorso anno sul palco dell'Ariston, Veronica Lucchesi, la cantante del gruppo La Rappresentante di Lista, ha calcato il palco dell'Ariston con una lunghissima chioma biondo platino. Beauty look nude e naturale, con un ombretto luminoso sui toni dell'oro abbinato a un eye liner nero. Sulle labbra invece un contrasto tipico degli anni '90, con un contorno definito di un tono più scuro rispetto al colore del rossetto.

Il nude look di Veronica Lucchesi del gruppo La Rappresentante di Lista a Sanremo

Il look total black dei Maneskin: voto 10

I Maneskin non si smentiscono mai: dopo aver vinto la 71° edizione del Festival di Sanremo quest'anno hanno calcato il palco dell'Ariston come ospiti della prima serata con un look total black, dagli outfit al make up. Per il make up occhi sono stati realizzati smokey eyes grafici dalla forma allungata che ricordano un cat eye anni '50: un look super bold che ha reso i loro sguardi ancora più magnetici e penetranti. Meraviglioso anche il cambio look per la seconda esibizione, dove al trucco occhi sono stati aggiunti glitter dorati in abbinamento agli outfit indossati.

Il make up grafico dei Maneskin sul palco dell’Ariston

Ana Mena: voto 6

Un look intenso e deciso anche se realizzato con toni nude: un look di ispirazione anni '90 per make up e capelli, con raccolto alto e ciuffi laterali che incorniciano il viso. La base e il trucco occhi sono strutturati per valorizzare il viso della cantante spagnola, che però risulta poco naturale. Blush in primo piano sui toni rosati in abbinamento al rossetto: anche per Ana Mena il contorno labbra è stato creato con un tono più scuro del rossetto.