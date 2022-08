Victoria dei Maneskin con corsetto e guanti di latex: “La vostra camionista preferita” I Maneskin si sono esibiti in Giappone sfoggiando look a metà tra il fetish e il sartoriale: Victoria De Angelis ha poi condiviso alcune foto in cui è più irriverente e libera che mai.

A cura di Beatrice Manca

Vacanze finite, tempo di tornare a ruggire sul palco: Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, ha affrontato il "rientro al lavoro" con la grinta che la caratterizza. L'agenda della band oggi è più fitta che mai: la scorsa settimana si sono esibiti a Tokyo e Osaka, in Giappone, e il 28 agosto sono attesi ai VMA's Award, dove sono in lizza per vincere il premio "band dell'anno". Nel frattempo Victoria De Angelis non rinuncia a provocare: su Instagram ha condiviso una carrellata di scatti in topless sullo sfondo di …un camion!

Lo stile rock e irriverente di Victoria De Angelis

A soli 22 anni la bassista romana è già una rockstar: sul palco trasuda energia e non ha paura di trasgredire con i look sempre in bilico, sfrontati e glamour al tempo stesso. Anche sui social spesso sfida la censura pubblicando foto in topless: una rivendicazione di libertà che l'ha consacrata icona della generazione Z e della battaglia "Free The Nipples". Di recente la musicista ha pubblicato su Instagram una carrellata di scatti del tour: in una foto è a petto nudo e scherza con Ethan, in un'altra indossa un miniabito rosa in stile manga per una serata karaoke.

Victoria De Angelis con i copricapezzoli a forma di stella

Per le tappe giapponesi del tour i Maneskin hanno sfoggiato look coordinati in blu, ancora una volta firmati Gucci: pantaloni satinati dal taglio sartoriale e dettagli fetish, in un mix che ormai è diventato la loro firma di stile. Victoria ha condiviso le foto del look su Instagram: ha sfoggiato un corsetto coordinato ai pantaloni che lascia il seno scoperto, coprendo i capezzoli con adesivi a forma di stella. Ha sottolineato gli occhi con uno spesso eyeliner nero e ha aggiunto al completo un paio di guanti neri in latex e un collare bondage, da vera dominatrice. Nelle foto (virali in tempo record) la bassista posa davanti a un gigantesco camion e saluta i fan: "your favourite truck driver!", scrive. Camionista ancora no, rockstar internazionale sì!