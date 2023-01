Il compleanno di Damiano dei Maneskin: festa anni ’90 con bomber e “logo” sulla testa Il cantante dei Maneskin Damiano David ha compiuto 24 anni e ha festeggiato con un party in stile anni Novanta, dove ha dato una radicale svolta al look.

A cura di Beatrice Manca

foto di Fabio Germinario via Instagram @ykaar

Damiano David, il frontman della band dei record Maneskin, ha compiuto 24 anni e ha deciso di festeggiare in grande stile: un party ispirato agli anni Novanta dove ha sfoggiato il suo nuovo look con i capelli rasati a zero. Per l'occasione ha messo da parte gli iconici completi anni settanta, i pantaloni in pelle e gli accessori bondage e ha sfoggiato un look in puro stile Nineties, con pantaloni baggy, occhiali a mascherina e un insolito dettaglio sui capelli!

La svolta di stile anni '90 di Damiano David

Anche se Damiano David gli anni Novanta non li ha mai vissuti (è nato nel 1999) ha studiato le tendenze del periodo nei minimi dettagli per ricreare il look. Ha indossato una t-shirt rossa con stampa "tattoo" e un bomber cerato nero, abbinandolo a un paio di pantaloni baggy bianchi "spruzzati" di vernice. Con ogni probabilità si tratta di un modello del brand Collusion. Il tocco finale? Gli occhiali a mascherina – veramente vintage – e le chiavi appese alla cintura con un moschettone.

Il look di Damiano David per il compleanno (foto di Fabio Germinario)

A lasciare tutti a bocca aperta però è stato soprattutto il nuovo taglio cortissimo: per l'occasione il cantante ha fatto "disegnare" una rasatura particolare sulle tempie e sulla nuca (un po' come facevano i ragazzi all'inizio degli anni Duemila). Le line si intrecciano in due G simmetriche e speculari: un omaggio alla casa di moda Gucci che così spesso lo ha vestito?

Il nuovo taglio rasato di Damiano David (Fabio Germinario)

Il look coordinato di Damiano e Giorgia Soleri

La festa di compleanno, in realtà, è doppia: pochi giorni fa anche la fidanzata di Damiano, Giorgia Soleri, ha compiuto 27 anni. Anche l'attivista e scrittrice ha scelto un look Nineties ispirato a icone pop come Britney Spears e le Spice Girls. Ha indossato un completino coordinato in denim composto da corsetto e jeans a vita bassa e ha pettinato i capelli con un'acconciatura "girlie" con codini, treccine ed extension blu come l'ombretto. Gli anni Novanta non sono mai stati così cool!