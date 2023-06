Mahmood alle sfilate di Milano con la canottiera in pelle (da quasi 3mila euro) Il cantante Mahmood è ormai una presenza fissa alle sfilate: domenica 18 giugno ha assistito allo show di Prada con un look audace nella sua semplicità.

A cura di Beatrice Manca

La Fashion Week in corso in questi giorni ha richiamato tantissime star a Milano, per la gioia dei fan e dei fotografi. Domenica 18 giugno è stata la giornata di Prada, che ha presentato la collezione Primavera/Estate 2024 giocando su volumi architettonici e ‘colate' liquide dal soffitto. In prima fila, tra le star presenti, anche il cantante Mahmood, che ha sfidato il caldo con un top in pelle.

Mahmood alle sfilate di Milano

Il cantante Mahmood, famoso per lo sile genderless e sofisticato, è ormai una presenza fissa alle sfilate: venerdì era alla Statale di Milano per la sfilata Uomo di Valentino e domenica ha fatto il suo ingresso allo show di Prada con un look semplice e sofisticato. Ha indossato un paio di classici pantaloni blu notte abbinati a scarpe dalla suola rialzata, effetto carrarmato. Il pezzo forte? Il tank top in nappa, color beige.

Mahmood in Prada

Il top, realizzato in pelle d'agnello, costa 2.700 euro: anche se è una pesantezza decisamente fuori stagione, in realtà porta avanti con coerenza il discorso stilistico iniziato qualche mese fa. Anche alla sfilata di Valentino, infatti, Mahmood indossava una felpa verde bottiglia in pelle. Non dimentichiamo inoltre che il tank top è il must della stagione.

Top Prada

Tra Mahmood e Prada c'è un lungo rapporto stilistico: il cantante ha spesso indossato le creazioni disegnate da Miuccia Prada e Raf Simons nel corso degli anni. Lo stile rigoroso (ma sempre con un dettaglio inaspettato) si sposa con l'estetica del cantante. Mahmood alla sfilata era in ottima compagnia: tra le star c'era anche il nuovo ambassador, il cantante e attore Jaehyun, l'attore Kodi Smit-McPhee e Harris Dickinson.