Valentino sfila all’Università di Milano: il manifesto poetico di una nuova mascolinità Valentino dà il via alla Milano Fashion Week Uomo con uno show all’interno del chiostro dell’università di Milano. Tra le star in prima fila anche Elodie e Mahmood.

La Milano Fashion Week Uomo è partita in grande stile: ad aprire la nuova edizione è infatti Valentino, con un'eccezionale sfilata a Milano. Eccezionale per diversi motivi: è la prima sfilata maschile dopo anni di collezioni co-ed ed è un significativo spostamento geografico dalle città simbolo del brand, Roma e Parigi. Lo stilista Pierpaolo Piccioli ha deciso di presentare la collezione Primavera/Estate 2024 all'interno del chiostro dell'Università degli Studi di Milano e di dedicarla proprio alla gioventù, intesa come tempo dello spirito pieno di energia e cambiamenti.

La sfilata di Valentino nel chiostro dell’Università

L'elogio della giovinezza di Valentino

La scelta di sfilare a Milano non è casuale: proprio qui, nel 1985, Valentino Garavani presentò la sua prima collezione maschile. I modelli hanno attraversato il chiostro su una passerella bianca che attraversa il prato, accompagnati dalla musica dal vivo di d4vid (al secolo David Anthony Burke e chi frequenta TikTok non può non averlo riconosciuto).

Pierpaolo Piccioli disegna il guardaroba maschile all'insegna della freschezza: linee pulite e fluide, colori neutri intervallati da pennellate di rosso, viola e verde bottiglia, tinte sature e decise, senza sfumature. Nella cartella colori torna anche il rosa acceso PPPink che ha influenzato la moda di una stagione intera. Sfila il lessico di una nuova mascolinità libera e sorprendente, ingentilita da fiori che sbocciano ovunque (ma non più all'occhiello) pochette colorate e camicie manifesto che recitano un verso di Hanya Yanagihara: "Siamo così vecchi, dovremmo tornare giovani".

Il nuovo completo è con i bermuda e la cravatta sottile, simbolo della prossima collezione autunnale, i cappotti sono in tela scolorita, oppure accesi da stampe floreale nell'iconico rosso o in verde luminoso. I fiori, simbolo di vita e di rinnovamento, sono uno dei fili conduttori della collezione. Sotto le tute candide spuntano sneakers dai colori sgargianti e ogni look è accompagnato dalle borse più celebri del brand.

Da Elodie a Mahmood, le star alla sfilata Valentino

Tra i primi ad arrivare allo show la cantante Elodie, raggiante in un minidress-cravatta con colletto bianco, e Mahmood, che ha deciso di sfidare il caldo con una giacca in pelle verde acceso (direttamente dall'ultima sfilata). Tra gli ospiti anche Jacob Elordi e Giuseppe Fiorello. La collezione si intitola "The Narratives" ed è stata presentata sui social da una serie di video con modelli che leggono libri negli ambienti dell'Università. L'idea alla base è quella di ridefinire il concetto di mascolinità e di identità maschile all'interno di una prospettiva nuova, moderna, caratterizzata da paradossi: "Nella fragilità si può trovare una forza, nella dolcezza un potere".