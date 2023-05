Valentino torna in Italia e sfila all’Università di Milano: come vedere l’evento La decisione di sfilare a Milano è in realtà un omaggio alla radici della casa di moda: lo show, previsto per il 16 giugno, apre la Fashion Week di giugno.

A cura di Beatrice Manca

La prossima Milano Fashion Week – dedicata alle collezioni Uomo Primavera/Estate 2024 – porta una grande novità in calendario: il ritorno di Valentino, che presenterà la prossima collezione il 16 giugno 2023 all'Università degli Studi di Milano Statale. La decisione segna una doppia svolta: negli ultimi tre anni, infatti, la casa di moda aveva sempre presentato le collezioni ready to wear in versione co-ed, scegliendo come location Parigi.

Perché Valentino sfila a Milano

La decisione di sfilare a Milano è in realtà un omaggio alla radici della casa di moda: proprio nel capoluogo lombardo Valentino Garavani presentò la prima collezione maschile nel 1985. "La scelta del direttore creativo Pierpaolo Piccioli – si legge in un comunicato stampa della Maison – vuole essere un invito agli studenti ad assistere alla sfilata dal vivo, in un momento in cui l'Università è al culmine delle sue attività".

Valentino apre Milano Moda Uomo

La nuova collezione di Valentino, dal titolo The Narratives, vuole spingere i codici dell'abbigliamento maschile in una direzione più audace, libera e fluida. La sfilata di Valentino apre la Milano Fashion Week milanese di giugno: lo show, previsto per le 14:00, sarà trasmesso in diretta sul sito Valentino.com, sui canali social della Maison e sulla piattaforma di Camera Moda.