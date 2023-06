Elodie conquista le sfilate di Milano con l’abito cravatta che lascia la schiena nuda Tra i molti ospiti vip della sfilata di Valentino alla Statale di Milano c’era anche la cantante Elodie, che ha lasciato tutti a bocca aperta con un minidress nero.

A cura di Beatrice Manca

La Fashion Week è iniziata e Valentino è stato il protagonista della prima giornata di sfilate. Il brand guidato da Pierpaolo Piccioli ha presentato la nuova collezione con uno show alla Statale di Milano che ha riunito star da tutto il mondo. Tra i vip in prima fila c'era anche Elodie, che ha sfoggiato un vertiginoso abito corto ispirato …a una cravatta!

Elodie in versione dark lady alla sfilata Valentino

Elodie sta vivendo un momento di grande successo: ha debuttato come attrice, fa il sold out ai concerti e ha lanciato la hit dell'estate insieme a Marco Mengoni. La sua maturazione artistica coincide con una sofisticata evoluzione di stile: la cantante di Tribale è sempre più audace e sexy. Vista la lunga amicizia con lo stilista Pierpaolo Piccioli, Elodie non potevo certo mancare allo show milanese di Valentino e per l'occasione ha scelto un abito corto e aderente con colletto bianco e ‘nodo' centrale che simula proprio una cravatta nera che si ‘allarga' sul petto, fasciando il corpo.

Elodie in Valentino

Elodie con gli occhiali da gatta

L'abito fa parte della collezione Autunno/Inverno 2023-24 di Valentino, dove la cravatta fa da filo conduttore. Il look è completato da una minibag con un disegno a scacchi bianchi e neri, pump nere con le borchie e occhiali da sole ‘da gatta' con la montatura all'insù. La cantante ha scelto poi di raccogliere i capelli in uno chignon tirato, per un tocco ancora più glamour e durante lo show si è divertita a fotografare i look più belli e ha canticchiato la musica dello show. Ancora una volta è lei la diva dello show!