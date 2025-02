Le 10 celebrità meglio vestite degli ultimi anni: chi c’è in cima alla classifica di stile

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Non sei una vera celebrità, se il tuo stile non detta legge. Alcuni vip, infatti, non appena indossano qualcosa lo rendono un must have, un capo ricercato al punto da andare immediatamente sold out. Il marchio di abbigliamento Superdry ha esaminato la media delle ricerche mensili su Google negli Stati Uniti tra dicembre 2021 e novembre 2024, per identificare proprio le celebrità capaci di spostare l'ago della bilancia fashion da una parte o dall'altra, in base ai loro gusti e alle loro preferenze. Hanno poi ristretto l'elenco a 113 celebrità. Hanno esaminato i termini di ricerca dei nomi di quelle star abbinati a parole come "moda", "abiti" e "stile", arrivando a una rosa di dieci nomi: le meglio vestite, le più copiate dai fan, quelle diventate fonte di ispirazione, quelle che in qualche modo hanno definito una vera e propria estetica.

La classifica delle star meglio vestite

Taylor Swift si aggiudica il titolo di celebrità meglio vestita, con oltre 83.200 ricerche mensili medie sul suo guardaroba, sia quello di scena (durante il suo tour mondiale ha sfoggiato decine di abiti) che quello personale. Basti pensare che gli scintillanti jeans Area da 695 dollari che la reginetta del pop ha indossato al Super Bowl l'anno scorso per fare il tifo per il suo fidanzato Travis Kelce, sono andati esauriti sul sito web del marchio nel giro di pochi giorni. Stessa sorte per il minidress nero indossato per una serata romantica col compagno a dicembre, andato esaurito appena le foto della coppia sono state diffuse.

Taylor Swift in Schiaparelli

Harry Styles si è classificato al secondo posto, con 20.876 ricerche. Nel 2020, l'ex star dei One Direction ha fatto la storia delle riviste di moda diventando il primo uomo ad apparire da solo sulla copertina di Vogue America. Col suo stile lontano da ogni convenzione, ha reso più facile parlare di moda genderless, una moda che non guarda agli stereotipi ma che libera il gusto personale svincolandolo dai canoni tradizionali, in nome di un'autentica espressione di sé. GQ lo ha non a caso definito: "una forza della moda inarrestabile".

Zendaya in Bob Mackie

Zendaya si è classificata al terzo posto della lista, con 20.700 ricerche. La 28enne non sbaglia un colpo e si impone su ogni red carpet con scelte capaci di valorizzarla al meglio, passando da look intramontabili a outfit elaborati e originali, come quelli studiatissimi pensati per il press tour di Dune 2 (tutti in estetica fembot). Dietro, c'è la mano di Law Roach, il suo fidatissimo stylist di vecchia data.

Billie Eilish in Chanel

Quarto posto per Kanye West, rapper e stilista, con 15.363 ricerche seguito da Billie Eilish, che nonostante la giovanissima età si è dimostrata capace di giocare con la moda, passando dallo streetwear al bonton da vera diva eclettica. A completare la top 10 ci sono Lady Gaga, Rihanna, Ariana Grande, Sabrina Carpenter e, unico nome esterno al mondo della musica, Meghan Markle.