Damiano David e Dove Cameron, completo gessato e abito rosso per il primo red carpet insieme Damiano David e Dove Cameron hanno calcato il loro primo tappeto rosso insieme. La coppia, che ormai si frequenta da mesi, si mostra in pubblico con abito da sera e un completo super glamour.

A cura di Arianna Colzi

Damiano David e Dove Cameron, cantante e attrice statunitense classe 1996, hanno fatto il loro debutto di coppia sul red carpet dei Pre Grammy Gala. I due, che si frequentano da novembre, erano già stati fotografati insieme per le strade di Los Angeles, ma non avevano mai calcato un tappeto rosso insieme. Per questo debutto pubblico, il frotman dei Maneskin e l'attrice hanno optato per un look super elegante.

Per l'evento a Los Angeles, Dove Cameron ha scelto un abito rosso a sirena con una gonna lunga dritta e bustier firmato Salih Balta. Il colore acceso si abbinava perfettamente ai capelli color biondo caramello e allo smokey eye che allungava lo sguardo dell'attrice.

Damiano David, sempre impeccabile in fatto di look, ha optato per un completo gessato tradizionale tutto firmato Giorgio Armani, composto da gilet color polvere e pantalone sartoriale, in abbinamento a una camicia bianca e a una cravatta nera, queste firmate Emporio Armani. L'intero outfit si aggira sui 2.500 euro.

A completare il look, due orecchini: uno a forma di croce in argento e un altro con una perla a forma di goccia. Proprio i gioielli si erano fatti notare qualche giorno prima, nel corso della settimana che portava ai Grammy Awards, quando Damiano David si era esibito da solista a un evento a Los Angeles, senza il resto del gruppo dei Maneskin. In quell'occasione il frontman aveva scelto degli orecchini Bulgari davvero preziosi. Nonostante le attese, però, la coppia di giovani talenti non ha preso parte ai Grammy Awards: Dove Cameron ha immortalato il momento della premiazione di Billie Eilish dalla tv.

