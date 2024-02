Grammy Awards 2024, i look sul red carpet: da Dua Lipa con maxi scollatura a Taylor Swift coi guanti La serata dei Grammy Awards 2024 ha visto il trionfo di Taylor Swift, che per l’occasione ha scelto un elegante look da diva black&white. Ecco tutti gli outfit delle celebrity che hanno partecipato all’evento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Dua Lipa in Courrèges custom, scarpe Jimmy Choo, gioielli Tiffany&Co.

C'erano tutti i grandi nomi della musica alla Crypto.com Arena di Los Angeles, dove nella notte tra il 4 e il 5 febbraio 2024 si è svolta la premiazione dei Grammy Awards, 66esima edizione del prestigioso evento. Tra haute couture, creazioni custom e abiti vintage, è stata una serata all'insegna del fashion. Dua Lipa, Miley Cyrus, Billie Eilish, Taylor Swift, Beyoncé: la sfilata sul red carpet è stata una vera e propria gara di stile. A sorpresa, è apparsa anche Celine Dion, sempre meno presente sulle scene a causa delle condizioni di salute. È stata accolta con un fragoroso e caldo applauso dal pubblico, che nel corso della serata ha avuto modo di godere anche di tante esibizioni live.

I look più belli sul red carpet

Dopo il trionfo assoluto nel 2023, Taylor Swift non si è smentita neppure quest'anno. I Grammy Awards 2024 per lei sono stati una grande serata da record e con l'occasione, ha dato anche. un importante annuncio: l'uscita del nuovo album ad aprile. L'artista per l'evento ha scelto un look da diva black and white firmato Schiaparelli, un elegante abito da sera con corpetto strapless e gonna dal maxi spacco, con strascico e plissettatura. Lo ha abbinato a un paio di guanti lunghi in velluto. Per completare l'outfit ha aggiunto sandali Giuseppe Zanottie gioielli Lorraine Schartz.

Taylor Swift in Schiaparelli, sandali Giuseppe Zanotti, gioielli Lorraine Schartz

Grande serata anche per Miley Cyrus, che ha portato a casa il premio per il Disco dell'anno e per la Miglior performance pop solista. La cantante ha sfoggiato più di un look all'evento: ben 5 outfit per lei, uno più glamour dell'altro. Ha prima sfilato sul red carpet indossando un abito in rete di metallo dorato, una creazione realizzata appositamente per lei da Maison Margiela, abbinato a scarpe firmate Christian Louboutin.

Miley Cyrus in Maison Margiela custom, scarpe Christian Louboutin

Dopo il nude look con capelli cotonati, è salita sul palco per ritirare il primo premio con una scintillante tuta di Tom Ford, con dettaglio cut out a goccia sul décolleté. Per l'esibizione ha incantato con un mini dress impreziosito da ricami e frange, un pezzo vintage di Bob Mackie. Poi è stata la volta di un competo formato da bustier di pizzo e pantaloni con frange, abbinato a giacca di piume. Ha infine chiuso la serata con un abito monospalla marrone con accessori tono su tono.

Dua Lipa in Courrèges custom, gioielli Tiffany&Co.

Dopo il trench in pelle tempestato di bottoni indossato al Pre Grammy Gala 2024, Dua Lipa (altra grande protagonista della serata) ha cambiato completamente registro. Ha sfilato sul red carpet con una scintillante creazione effetto metallico firmata Courrèges, un abito custom con maxi scollatura a V e dettagli cut out sui fianchi, abbinato a preziosi gioielli Tiffany&Co. L'icona di stile si è anche esibita. È salita sul palco per eseguire il suo nuovo singolo Training Season e per la performance ha scelto un look total black di pelle.

Billie Eilish

Billie Eilish ha vinto nella categoria Miglior canzone dell'anno col brano What was I mad for?, la colonna sonora del film Barbie. Nel look della cantante c'era proprio un riferimento alla pellicola. Ha indossato un paio di pantaloni neri oversize con camicia bianca e cravatta, abbinati a una giacca con maniche rosa e bottoni a forma di cuore appunto col logo inconfondibile dell'iconica bambola.