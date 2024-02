Dua Lipa al Pre Grammy Gala 2024 con un trench in pelle tempestato di bottoni Dua Lipa si prepara ai Grammy Awards 2024 indossando un trench in pelle super glamour al Gala a Los Angeles che precede gli Oscar della musica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Dua Lipa

Dua Lipa ha partecipato al Gala dei Grammy Awards che si terranno nella notte italiana a Los Angeles. Sempre impeccabile e super cool, la cantante di Houdini ha calcato il red carpet con un trench in pelle rosso, indossato come un vestito, proveniente direttamente da una sfilata dell'Alta Moda andata in scena a Parigi alla fine di gennaio.

Dua Lipa al Gala dei Grammy Awards

Dua Lipa sul red carpet con un trench tempestato di bottoni

Come una ragazza degli anni Settanta, Dua Lipa sfoggia un lungo trench rosso in pelle tempestato da decine di bottoni rifiniti in oro. Il trench fa parte della collezione Haute Couture Primavera/Estate 2024 di Valentino Le Salon, che ha sfilato a Parigi nei salon della Maison che si affacciano su Place Vendôme. Con l'aiuto del suo stylist Lorenzo Posocco, dunque, Dua Lipa sceglie un capo dalle più recenti sfilate dell'Alta Moda, confermandosi sempre al passo con i trend di stagione.

Dua Lipa in Valentino Haute Couture

Il capo in pelle si abbina perfettamente al suo hair look color rosso, che pare sia stato scelto da Dua Lipa per questioni legate al suo nuovo album. Anche il resto dell'outfit segue le nuances rosse e bordeaux con un paio di pantaloni dal fondo ampio che sembrano "inglobare" le scarpe, evidentemente un modello con un plateau piuttosto alto. Anche nel corso della sfilata parigina di Valentino, al trench tempestato di bottoni aveva abbinato un pantalone sartoriale en pendant che cadeva a coprire il décolleté.

Dua Lipa con il trench in pelle di Valentino