Celine Dion a sorpresa sul palco dei Grammy dopo la diagnosi della malattia: "Felice di essere qui" Celine Dion si è presentata a sorpresa sul palco dei Grammy 2024 per consegnare il premio "miglior album dell'anno" a Taylor Swift. L'ultima apparizione dopo la diagnosi della malattia risale allo scorso novembre. Dopo la standing ovation, la cantante ha dichiarato: "Felice di essere qui".

A cura di Gaia Martino

Torna in pubblico Celine Dion: è apparsa a sorpresa sul palco durante i Grammy 2024 per consegnare il premio per il "miglior album" a Taylor Swift. Ad accoglierla una standing ovation che l'ha commossa. Alla cantane è stata diagnosticata la sindrome della persona rigida che le ha impedito di proseguire la sua carriera e l'ha costretta a cancellare alcuni dei suoi tour.

Le parole di Celine Dion

"Grazie a tutti, vi amo". Così Celine Dion ha spezzato il lungo e rumoroso applauso partito al suo ingresso sul palco del Grammy 2024. "Siete bellissimi. Quando dico che sono felice di essere qui, lo dico davvero con il cuore. Chi ha avuto la fortuna di essere qui ai Grammy Awards, non deve mai dare per scontato l'enorme amore e la gioia che la musica porta nelle nostre vite e in quella delle persone di tutto il mondo" ha dichiarato prima di consegnare il premio per il miglior album dell'anno a Taylor Swift, stando a quanto riporta Variety.

L'ultima apparizione in pubblico di Celine Dion risale allo scorso novembre, quando si presentò a una partita di hockey a Las Vegas. A dicembre la sorella della cantante, Claudette Dion, raccontò che il disturbo da cui è affetta Celine influenza anche la capacità di camminare e cantare.

Cos’è la sindrome della persona rigida da cui è affetta Celine Dion

Più comunemente conosciuta come sindrome della persona rigida, la Moersch-Woltman è una malattia neurologica rara che causa spasmi e dolori invalidanti."Ci fidiamo di lei, reagire per lei è una cosa innata. Non riusciamo a trovare nessuna medicina che funzioni, ma avere speranza è importante", raccontò Claudette Dion. La stessa cantante inviò ai fan un video messaggio per spiegare il motivo per cui ha dovuto annullare i suoi tour: "Sfortunatamente, questi spasmi influenzano la mia vita quotidiana a vari livelli. A volte ho molta difficoltà a camminare e non sempre riesco a usare le mie corde vocali per cantare come vorrei".