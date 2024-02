Damiano David coi gioielli di diamanti: si esibisce come solista con la collana da 90 mila euro Damiano David si è esibito come solita, senza il resto della sua band, sfoggiano un look total black impreziosito da gioielli di diamanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Damiano David si è esibito nel corso di una serata molto prestigiosa. Venerdì 2 febbraio al Los Angeles Convention Center Jon Bon Jovi è stato il grande protagonista del gala di beneficenza MusiCares Person of the Year 2024. Il frontman dell'omonima rock band americana è stato premiato col titolo di Persona dell'Anno non solo per la sua carriera e i suoi innumerevoli successi musicali, ma anche per il suo lavoro filantropico. Nel 2006, infatti, ha fondato un'associazione impegnata contro la fame e la povertà nel mondo.

La cerimonia tributo è uno degli eventi più prestigiosi che si tengono ogni anno durante la GRAMMY Week. Vi prendono parte musicisti provenienti da ogni parte del mondo, per onorare il vincitore. L'evento si propone anche di raccogliere fondi da destinare ai programmi di MusiCares che assistono la comunità musicale su diversi fronti, dalle dipendenze alla salute fisica e mentale. Tra i presenti anche il frontman dei Maneskin, che si è esibito sul palco senza il resto della band.

Il look di Damiano David

Damiano David si è esibito come solita per Jon Bon Jovi, nel corso dell'evento a lui dedicato, una serata prestigiosa che conferma quanto la fama della band sia consolidata anche negli States. Sono saliti sul palco per omaggiare l'artista anche Bruce Springesteen, The Goo Goo Dolls, Shania Twain. Il frontman dei Maneskin ha scelto un look total black firmato Dion Lee composto da canotta con dettagli cut e pantaloni oversize, il tutto abbinato a un paio di stivaletti con la punta.

Quanto costano i gioielli del cantante

Al collo del cantante è impossibile non notare il prezioso e scintillante gioiello. Si tratta di un'inconfondibile creazione di Bulgari, appartenente alla più iconica collezione della Maison: la Serpenti. Il collier in questione come tutti gli altri della linea punta a evocare seducente eleganza del serpente. Nello specifico, la collana Serpenti Viper è interamente realizzata in oro bianco.

Gli sfavillanti diamanti riproducono tutte le squame del serpente, comprese quelle sulla punta della sinuosa coda. Sul sito ufficiale del brand costa 90 mila euro. Dello stesso brand anche gli orecchini in oro bianco 18 kt con pavé di diamanti circolare: costano sul sito ufficiale 7600 euro.