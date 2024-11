Angelina Jolie punta sul quiete luxury: al Torino Film Fest col cappotto cammello da oltre 7mila euro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La 42esima edizione del Torino Film Festival è partita lo scorso weekend ma già pullula di star, tanto che Hollywood sembra letteralmente essere sbarcata nel capoluogo lombardo. Dopo Sharon Stone, apparsa meravigliosa tra maxi mantelli di petali e smoking "rivisitati", ieri è arrivata anche Angelina Jolie. Ha ricevuto la Stella della Mole, l'ambito riconoscimento assegnato agli artisti internazionali che si sono distinti per talenti nell'ultimo anno, e per l'occasione è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha seguito il trend del quite luxury, mixando alla perfezione glamour, classe e semplicità: ecco chi ha firmato il suo look minimal ma griffato.

Il look effortless chic di Angelina Jolie

Ieri Angelina Jolie ha preso parte alla cerimonia di premiazione andata in scena al Teatro Regio in occasione del Torino Film Festival 2024 ed è riuscita a spopolare con un inedito look effortless chic. Si tratta di un perfetto mix tra eleganza e comodità, uno stile minimal ma iper raffinato ottenuto "senza sforzi" e che nasconde qualche dettaglio di lusso. L'avevamo lasciata in abito da sera sul red carpet col figlio Knox, ora ritroviamo la diva in una versione decisamente più casual. Per ritirare il premio tutto italiano ha puntato sul nero abbinando una gonna a matita a vita alta a un maglioncino in tinta e con lo scollo a V dalla silhouette leggermente oversize. Niente tacchi a spillo, per completare il tutto ha scelto delle semplici ballerine raso terra.

Angelina Jolie in Brunello Cucinelli

Angelina Jolie veste griffata a Torino

A fare la differenza nel look da red carpet di Angelina Jolie è stato il cappotto: un trench color cammello sembra essere destinato ancora una volta a diventare il must dell'inverno 2024 (proprio come successo negli scorsi anni). Realizzato con lavorazione double in chevron di lana vergine e cashmere con Shiny Details, è stato firmato dalla Maison Brunello Cucinelli, che lo descrive come un mix di eleganza senza tempo e artigianalità.

Cappotto Brunello Cucinelli

Ha la cintura in tinta che segna il punto vita, una vestibilità rilassata come quella di una comoda vestaglia e dei ricami scintillanti che creano dei punti luce, il suo prezzo? Sul sito ufficiale della griffe il soprabito viene venduto a 7.500 euro. Capelli sciolti e vaporosi, make-up dai toni naturali e niente gioielli al collo: la diva americana è diventata il simbolo del quiet luxury.