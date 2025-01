video suggerito

Il nuovo look di Angelina Jolie: frangia a tendina per il red carpet con la figlia Zahara A pochi giorni dall'ufficializzazione del divorzio da Brad Pitt, Angelina Jolie ha partecipato al Palm Springs International Film Festival con la figlia Zahara. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare il suo nuovo look?

A cura di Valeria Paglionico

Angelina Jolie sta vivendo un momento molto importante della sua vita e non solo perché è la protagonista di Maria, il nuovo film di Pablo Larraín, ha anche divorziato ufficialmente da Brad Pitt dopo aver portato avanti per ben 8 anni una tortuosa battaglia legale contro l'attore. Ora, dunque, può finalmente concentrarsi sul lavoro con serenità e per farlo ha pensato bene di cambiare look. Nelle ultime ore ha partecipato alla 36esima edizione del Palm Springs International Film Festival e, oltre a sfilare con la figlia Zahara, ha anche rivelato un inedito taglio di capelli.

I look a contrasto di Angelina Jolie e la figlia Zahara

Ieri sera Angelina Jolie è stata tra gli ospiti speciali del Palm Springs International Film Festival, evento attesissimo nel mondo del cinema, sul cui palco ha ricevuto il Desert Palm Achievement Award per la sua interpretazione della cantante lirica Maria Callas nel film Maria. Sul red carpet non ha sfilato da sola, ha voluto al suo fianco la figlia Zahara, con la quale si è vestita a contrasto. La diva ha puntato tutto su un lungo abito di seta total black, un modello a sirena con lo scollo all'americana e un drappeggio sul décolleté. Lo ha abbinato a orecchini di Fred Leighton e a un paio di vertiginosi tacchi a spillo. La figlia 19enne ha preferito invece un candido vestito bianco con maxi gonna di pizzo e corpetto monospalla che si trasforma in mantello sul lato sinistro.

Angelina Jolie sul red carpet con la figlia Zahara

Il nuovo hair look di Angelina Jolie

A fare la differenza nel look da red carpet di Angelina Jolie è stata l'acconciatura. Sarà perché voleva lasciarsi definitivamente il passato alle spalle o perché semplicemente aveva il desiderio di cambiare, ma la cosa certa è che ha cominciato il 2025 con una piccola rivoluzione di stile. Da tempo fedele ai capelli lunghi, biondi e con la fila centrale, ora ci ha "dato un taglio" e sfoggia un'adorabile frangia a tendina. L'ha portata laterale come un ciuffo, lasciando così la fronte in parte scoperta. Fatta eccezione per un'apparizione pubblica con la chioma mossa e vaporosa, l'attrice non ha mai amato le trasformazioni drastiche. Ora, però, le cose sono cambiate e ha approfittato dell'inizio del nuovo anno per fare visita al parrucchiere: in quante prenderanno ispirazione da lei in fatto di tendenze hair?

Angelina Jolie con orecchini Fred Leighton