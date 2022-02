Angelina Jolie al Senato per le vittime di abusi: la accompagna la figlia Zahara coi capelli blu Angelina Jolie ha chiesto al Congresso americano di approvare una legge contro la violenza sulle donne. In un giorno così importante ha voluto con sé la figlia Zahara, che ha sfoggiato un nuovo colorato look.

Angelina Jolie è tornata su un tema a lei molto caro: la violenza sulle donne. Lo ha fatto in una giornata importante, che l'ha vista parlare dinanzi al Senato per esortarlo a rinnovare il Violence Against Women Act (VAWA), un aiuto per proteggere le vittime e le sopravvissute a questi episodi di abuso. Il disegno di legge include una serie di misure per sostenere l'istruzione scolastica delle vittime, per fornire loro adeguato supporto finanziario per le spese legali, per dare loro adeguata formazione su come superare il trauma e riprendere in mano la propria vita.

L'appello di Angelina Jolie

Nel discorso, l'attrice ha puntualizzato che da troppo tempo si rimandano azioni concrete in favore delle vittime, che in questo modo oltre all'aggressione devono sopportare anche l'abbandono da parte delle istituzioni, una seconda umiliazione. "Quando il Congresso tace, perché troppo impegnato per rinnovare la legge sulla violenza contro le donne per un decennio, si rafforza quel senso di inutilità. Pensi: allora forse il mio aggressore ha ragione, evidentemente non valgo poi molto" ha detto commossa Angelina Jolie. Ha esortato i senatori statunitensi all'approvazione di questa legge. Per avere sostegno in un'occasione così importante, l'attrice ha scelto di avere con sé la figlia Zahara Marley Jolie-Pitt, che l'ha accompagnata a Capitol Hill con un look rinnovato.

Mamma e figlia a Capitol Hill

L'ultima volta che avevamo visto in pubblico Zahara assieme a sua madre, era stato a due eventi di gala. La 17enne era con l'attrice alla prima del film Eternals. Angelina Jolie aveva voluto con sé sul red carpet tutti i suoi figli, dunque aveva sfilato assieme a Maddox, Shiloh, i gemelli Vivienne e Knox e appunto Zahara. Era ottobre 2021 e per l'occasione la 17enne aveva indossato un abito iconico: la scintillante creazione sfoggiata proprio da sua madre alla notte degli Oscar 2014, di Elie Sabba Couture.

Zahara era presente anche il mese successivo, in occasione della premiere italiana dello stesso film alla Festa del Cinema di Roma. Anche in quel caso, la scelta era caduta su un lungo abito da sera in stile greco elegantissimo, bianco con dettagli oro. Al Senato la figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie ha adeguato l'abbigliamento all'occasione più formale, optando per un ampio blazer marrone. Ha però sfoggiato un hair look diverso dalle precedenti occasioni: sulla sua testa hanno fatto la loro comparsa delle coloratissime treccine blu.