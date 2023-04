Angelina Jolie con Maddox alla Casa Bianca: mamma e figlio in bianco e nero sono icone di eleganza Angelina Jolie ha partecipato a una cena di Stato che si è tenuta ieri sera alla Casa Bianca, lo ha fatto con il figlio Maddox, che ha avuto il piacere di incontrare il Presidente sudcoreano: ecco cosa hanno indossato mamma e figlio.

A cura di Valeria Paglionico

Angelina Jolie è tornata a far parlare di lei ma questa volta la relazione ormai finita con Brad Pitt non c'entra nulla: la diva è stata tra i grandi nomi che ieri sera hanno partecipato alla cena di Stato che si è tenuta alla Casa Bianca. Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la First Lady Jill Biden hanno ospitato il Presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol e sua moglie Kim Keon-hee per celebrare il 70esimo anniversario dell'alleanza USA-ROK e ne hanno approfittato per organizzare un sontuoso evento ufficiale. L'attrice non era sola, si è fatta accompagnare dal figlio maggiore Maddox, appena tornato dalla Corea dopo aver completato gli studi di biochimica alla Yonsei University di Seoul.

Angelina Jolie con la giacca vintage

Angelina Jolie e suo figlio Maddox sono stati tra i nomi di alto profilo che hanno partecipato alla Cena di stato tenutasi ieri alla Casa Bianca. Non è la prima volta che la diva holliwoodiana prende parte a degli eventi ufficiali con i suoi "eredi", anzi, negli ultimi anni li porta sempre con lei tra red carpet, prime e shopping tra le strade di New York. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile ed è apparsa eterea in un lungo abito di seta bianco, un modello con la gonna ampia e sinuosa, lo scollo a V e un drappeggio all'altezza della vita. A fare la differenza è stata la giacca smoking doppiopetto, un modello crop e vintage con i revers trapuntati firmato Chanel. Collana di perle, clutch bag metallica e tacchi a spillo: per gli accessori ha puntato sul total gold.

Angelina Jolie con la giacca vintage Chanel

Il look classico di Maddox

Maddox non è stato da meno in fatto di eleganza, anche se si è vestito "a contrasto" con mamma Angelina. Ha puntato tutto su un completo classico in total black, abbinando pantaloni e panciotto a una giacca lunga. Non ha rinunciato alla camicia bianca, mentre al posto della cravatta ha sfoggiato un ascot. Scarpe lucide, capelli sciolti con la fila laterale e occhiali da vista da intellettuale: Maddox sembra essere pronto per conquistare il mondo della politica. Il motivo per cui Angelina ha scelto di farsi accompagnare proprio da lui alla Casa Bianca? Complici gli ultimi anni trascorsi in Corea, conosce in modo profondo la cultura e la lingua del paese, dunque era la persona ideale per incontrare il Presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol in un'occasione tanto esclusiva.

