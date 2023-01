Angelina Jolie fa shopping con Zahara: mamma e figlia sono chic tra pochette e cappottini neri Angelina Jolie è stata paparazzata tra le strade di New York con la figlia Zahara. Le due si sono date allo shopping e ne hanno approfittato per sfoggiare dei look chic e coordinati.

A cura di Valeria Paglionico

Angelina Jolie non è particolarmente attiva nel mondo dello spettacolo negli ultimi tempi (a differenza dell'ex marito Brad Pitt che proprio di recente ha partecipato ai Golden Globes). Nonostante ciò, continua a essere paparazzata ogni volta che si fa vedere in pubblico. Sebbene abbia messo in pausa gli impegni professionali, è molto dinamica nella quotidianità, soprattutto quando si parla della sua vita da mamma. A dimostrarlo sono stati degli scatti "rubati" finiti sui tabloid, nei quali è stata fotografata tra le strade di Manhattan in compagnia della figlia Zahara, di 17 anni. Le due si sono date alle shopping folle, a prova del fatto che condividono la stessa passione per la moda.

Il look di Zahara Jolie-Pitt

Quale migliore momento di un pomeriggio d'inverno soleggiato per darsi shopping con la propria figlia? È proprio quanto fatto da Angelina Jolie con Zahara, a prova del fatto che ama trascorrere del tempo di qualità con i piccoli di casa. Per l'occasione le due si sono vestite in coordinato mixando alla perfezione casual e chic. La 17enne ha abbinato un paio di pantaloni neri dal taglio classico a un maglione blu con lo scollo a V, completando il tutto con un cappotto teddy bear in total black e con una pochette di pelle dall'animo bon-ton. Non è mancato il tocco street: un paio di iconiche sneakers Chuck Tailor firmate Converse.

Angelina Jolie con la borsa griffata

Per quanto riguarda mamma Angelina, questa non ha rinunciato all'eleganza che da sempre la contraddistingue e ha sfoggiato un pantalone palazzo in grigio chiaro e un maxi cappotto avvitato, un modello lungo fin sotto al ginocchio con una cintura che le ha segnato il punto vita. Stivaletti col tacco medio e largo, occhiali scuri da diva e pochette di Saint Laurent al polso: l'attrice ha dimostrato di non avere rivali in fatto di stile anche nella "normale" vita quotidiana. Quand'è che tornerà su un red carpet internazionale, magari proprio in compagnia dei figli?

