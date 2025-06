Ines de Ramon non sbaglia un colpo: la compagna di Brad Pitt è una nuova icona di stile

Brad Pitt e Ines De Ramon alla premiere mondiale di "F1: The Movie"

Brad Pitt e Ines De Ramon non sono una coppia perennemente sotto i riflettori, anzi. Le uscite di coppia e le presenze agli eventi sono rare, partecipano poco alla vita pubblica insieme: per via dei rispettivi impegni, difficili spesso da conciliare, ma anche per privacy. Sono molto riservati e stanno mantenendo un basso profilo sin dall'inizio. La loro relazione, però, è ormai ufficiale a tutti gli effetti. Stanno insieme da tre anni e inizialmente c'erano solo scatti rubati e paparazzate, come testimonianza di questa relazione. Le primissime foto risalgono al 2022, durante un concerto degli U2. Ma l'ufficializzazione c'è stata solo di recente, quando lui ha cominciato a portare con sé la compagna sui red carpet.

Chi è Ines De Ramon

Classe 1992 e di origini svizzere, Ines De Ramon non ha niente a che fare col mondo del cinema: è un'imprenditrice nel settore orafo, una nota designer di gioielli. Dopo la Laurea in Economia Aziendale presso la prestigiosa Università di Ginevra ha lavorato per Christie's e per il gioielliere svizzero De Grisogono. Attualmente è vice-presidente di Anita Ko, un prestigioso brand di lusso conosciuto a livello internazionale. Prima di Brad Pitt è stata sposata con l'attore Paul Wesley, ma il matrimonio è durato poco: dal 2019 a 2022, anno in cui ha conosciuto l'attuale fidanzato.

Ines De Ramon in Fendi Couture alla premiere europea di "F1: The Movie"

I look della fidanzata di Brad Pitt

Da appassionata di gioielli, questo è un dettaglio che nei look dell'imprenditrice non manca mai: sono il tocco glamour e scintillante a cui non sa rinunciare, ma usato sempre con discrezione ed eleganza, senza eccedere. Ha una predilezione per look trendy e femminili, all'insegna del minimal: ma mentre sul red carpet punta su outfit eleganti e raffinati, senza tempo, nella quotidianità sa essere anche più sbarazzina, seppur al passo con le tendenze. Predilige le nuance neutre (bianco in primis, cammello, beige).

La coppia insieme a New York, 2025

L'ultimo avvistamento della coppia è stato in occasione della premiere europea, a Londra, del film F1: The Movie, il 23 giugno. L'imprenditrice ha sfoggiato un prezioso abito della Collezione Fendi Couture Primavera/Estate 2024 ricamato all over con perline, micro cristalli e paillettes, abbinato a micro Baguette scintillante. Un look glamour da vera diva del red carpet. Ha confermato le aspettative, visto che già in una precedente occasione la compagna dell'attore si era distinta per eleganza.

La coppia fotografata a Venezia nel 2024

I piccioncini, infatti, l'anno scorso erano al Festival del Cinema di Venezia: intramontabile look total white per lei, un abito monospalla minimal abbinato a sandali gioiello color oro, con pochette tempestata di dettagli scintillanti. Ama molto il bianco, scelto anche pochi giorni fa alla premiere mondiale in Times Square (New York City) del film F1: The Movie: top semitrasparente con scollatura sulla schiena e gonna lunga con frange.

Alla premiere mondiale di "F1: The Movie"

L'imprenditrice riesce senza troppo sforzo a catturarebl'attenzione e rubare la scena. Il suo stile non è mai audace o provocante, mai urlato: non esagera, ma riesce a fare centro rimanendo sempre naturale, anche col make-up, con cui non eccede preferendo mantenere il viso soft e glow. Sa come valorizzarsi e i suoi look sono tutti da 10 e lode.