video suggerito

Angelina Mango verso l’Eurovision: si esibisce a Londra con la tuta cut out La cantante vincitrice di Sanremo si prepara per il Contest che si terrà in Svezia continuando a scegliere look colorati e vivaci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Angelina Mango in Cavalli

Angelina Mango si prepara per l'Eurovision Song Contest 2024. La vincitrice della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo è volata a oltremanica per esibirsi al London Eurovision Party, concerto che anticipa l'evento in programma da martedì 7 a sabato 11 maggio a Malmö in Svezia.

Angelina Mango in Cavalli

Nel corso della serata sono saliti sul palco alcuni partecipanti del contest europeo, tra cui proprio la cantante italiana che ha raggiunto quota tre pre party della competizione, gli altri due in Spagna, a Madrid e Barcellona ed è pronta per l'ultimo ad Amsterdam il 13 aprile, l'Eurovision In Concert 2024. Per lo spettacolo britannico l'ex concorrente di Amici si è esibita con La noia, brano con cui ha vinto la kermesse dedicata alla canzone italiana e Fila indiana, singolo pubblicato lo scorso dicembre; entrambi hanno riscosso un grande successo. La canzone con cui si esibirà all'Eurovision sembra essere tra le favorite per la vittoria.

Angelina Mango in Cavalli

Il look di Angelina Mango per l'evento

La cantante ha sfoggiato nel corso delle serate sanremesi look estrosi e variopinti scegliendo abiti firmati Etro con lo styling curato da Nick Cerioni. I due continuano a fare coppia ma per l'ultima esibizione hanno optato per una tuta cut-out con aperture sui fianchi e sulla schiena. Il capo a maniche lunghe e dalla gamba leggermente a zampa di elefante era caratterizzato da una stampa dagli elementi naturali come limoni e foglie.

Leggi anche Angelina Mango si prepara all'Eurovision tra boxer a vista e tute arcobaleno

Angelina Mango in Cavalli

Un look firmato Cavalli, il cui logo era utilizzato come fibbia sull'ombelico. Le scarpe indossate da Angelina Mango erano un paio di platform con tacco e plateau nere tempestate di cristalli, un modello simile a quelle che l'hanno fatta scivolare durante la finale di Sanremo. Come sempre per il trucco la cantante ha optato per enfatizzare lo sguardo con un eyeliner nero e molto allungato, mentre per le labbra ha scelto un rosso mattone.

Angelina Mango in Cavalli