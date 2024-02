Angelina Mango cade sul palco dell’Ariston durante la finale di Sanremo 2024: “Scusate” Angelina Mango cade sul palco dell’Ariston durante l’esibizione nella serata finale del Festival di Sanremo 2024. “Scusate”, il commento dopo essere stata raggiunta da Amadeus e Fiorello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Angelina Mango cade sul palco dell'Ariston durante la sua esibizione nella serata finale del Festival di Sanremo 2024. La cantante è inciampata sulla scalinata poco prima di terminare la sua esibizione. Amadeus e Fiorello l'hanno raggiunta subito: "Ti sei fatta male? Che spavento" ha commentato il conduttore e direttore artistico della kermesse. "Scusatemi" ha aggiunto l'artista.

La caduta di Angelina Mango alla finale di Sanremo 2024

Angelina Mango al termine della sua esibizione sulle note di ‘La noia' alla finale di Sanremo 2024 è caduta sulle scale. Dopo essere scesa in platea, è inciampata nel suo vestito ed è cascata per terra. In pochi secondi si è rialzata per poi risiedersi sulla scalinata: "Scusate" ha dichiarato al pubblico al termine della performance dopo essere stata raggiunta da Amadeus e Fiorello. Il conduttore e direttore artistico le ha chiesto se stesse bene, "Non mi sono fatta nulla" ha chiarito l'artista.

Rosario Fiorello dopo aver salutato la cantante ha poi scherzato con Amadeus: "È incredibile. Cadono e non si fanno niente. Noi per una cosa così avremmo trascorso 3 mesi in ospedale. Si è rialzata subito".

I ringraziamenti di Angelina Mango

Angelina Mango dopo la caduta a fine esibizione ha rivolto i suoi ringraziamenti: "Mi avete regalato la settimana più bella di sempre. Grazie all'orchestra, a voi, i tecnici, e a tutto questa organizzazione. Un applauso a Amadeus e Fiorello, alla mia famiglia. Grazie a tutti e scusate ancora". Ha poi lasciato il palco scherzando: "Ora vado via piano piano". Nonostante il malus al Fantasanremo 2024 per la caduta (-20), è riuscita a conquistare punti con la standing ovation che il pubblico le ha rivolto. Si azzera dunque il malus e conquista altri +5 per i ringraziamenti rivolti dopo aver cantato.

Il commento dopo l'esibizione: "Non era una gara di sci"

Angelina dopo aver lasciato il palco dell'Ariston ha aggiornato il suo profilo X (ex Twitter) con un riferimento alla caduta: "Meno male, non era una gara di sci" ha scritto scherzando.