video suggerito

Come si presenta Angelina Mango con La Noia all’ESC 2024 dopo il secondo disco di platino A un mese dall’Eurovision Song Contest 2024, Angelina Mango sembra la favorita alla vittoria della kermesse europea con La Noia. Il brano ha raggiunto il doppio disco di platino FIMI in soli due mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Angelina Mango, foto di Andrea Bianchera

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Manca un mese all'inizio dell'Eurovision Song Contest 2024 di Malmo, dove Angelina Mango contenderà la vittoria finale della kermesse con il brano vincitore al Festival di Sanremo 2024 La Noia. La cantante lucana ha da pochi giorni avuto la possibilità di festeggiare il secondo disco di platino ottenuto dalla canzone nei primi due mesi di vita: la canzone, su Spotify, è a pochi milioni da diventare il suo brano più ascoltato sulla piattaforma. 89 milioni in streaming tra YouTube e Spotify, oltre all'ingresso nelle classifiche Viral di oltre 25 paesi europei, rendono La Noia la candidata con maggior possibilità di vittoria finale: nel frattempo, la cantante arriverà il prossimo 6 aprile a Barcellona, spostandosi poi il 7 aprile a Londra e il 13 ad Amsterdam, dove chiuderà il suo pre-party, cominciato il 31 marzo con il Pre-Party ES 2024 che si è tenuto alla Sala La Riviera di Madrid.

Nel frattempo, è stata svelata anche la scaletta delle due semifinali dell'Eurovision Song Contest 2024 di Malmo, in cui la cantante sarà presente dalla seconda semifinale. Giovedì 9 maggio andrà in scena l'esibizione di Angelina Mango con La Noia, cantando per quartultima una canzone che è stata modificata, per rispettare il limite dei 3 minuti di durata. Come svelato, confrontando l'edizione sanremese con quella pubblicata sul profilo YouTube dell'Eurovision Song Contest, è possibile osservare come Angelina Mango abbia rinunciato a raddoppiare "È la cumbia della noia/È la cumbia della noia/Total" nel ritornello dopo la seconda strofa. Rimangono invariate le distanze anche con gli ascolti degli altri brani che parteciperanno all'Eurovision Song Contest di Malmo, con La Noia che ha superato i 46 milioni di ascolti su Spotify, mentre subito dietro si proietta l'olandese Joost con Europapa con 29 milioni di stream, Slimane con Mon Amour a 19 e la concorrente spagnola Nebulossa a 12,6 con Zorra.

Nelle ultime settimane, intanto, la cantante ha potuto anche festeggiare il disco di platino conquistato da La Rondine di suo padre, Pino Mango. Un risultato sicuramente influenzato dalla grande interpretazione sanremese della cantante: il 14 febbraio, il videoclip della canzone aveva 23 milioni di views su YouTube. Ne registra adesso oltre 26, ma è su Spotify che sono cambiati di molto i numeri, visto che all'epoca aveva 15 milioni di stream, mentre adesso ne conta più di 21. E quasi in maniera inaspettata, sul palco di Che Tempo Che Fa, la trasmissione di Fabio Fazio sul Nove, Angelina Mango ha spoilerato anche una parte di Uguale a me, un inedito che potrebbe accompagnare il pubblico a un progetto ufficiale, atteso dopo le uscite in Ep di Monolocale e Voglia di Vivere, il secondo frutto della sua esperienza ad Amici 22. Bisognerà attendere la fine della kermesse europea, magari con un titolo da festeggiare come nel 2021 per i Maneskin.