Come Angelina Mango e La Noia sono entrate nelle classifiche Viral di 11 paesi europei Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango e la sua La Noia sono protagoniste nelle classifiche europee: la canzone è entrata nella classifica Viral 50 di 11 paesi europei.

A cura di Vincenzo Nasto

Angelina Mango, La Noia, foto LaPresse

Sembra non finire più la spinta della vittoria sanremese di Angelina Mango, che dopo il successo dello scorso 10 gennaio, sta scalando con La noia le classifiche italiane, ma non solo. Perché se il brano su Spotify ha raccolto oltre 26 milioni di stream, i numeri di La Noia la pongono tra le canzoni più ascoltate nel paese: un dato di riferimento potrebbe essere il suo posizionamento nella Viral 50 Italia di Spotify, dove l'artista si trova alla 27° posizione. Ma la sorpresa arriva dall'estero, dalla Lituania, ma anche da Lussemburgo, Romania, Belgio, Irlanda, Norvegia, Danimarca, Svizzera, Ungheria, Ucraina e Austria. Sì, perché in tutti questi paesi, La Noia di Angelina Mango è entrata nelle classifiche Viral di Spotify. Ancora più positivi invece i dati su TikTok, dove La Noia ha fatto bene, anzi molto bene, superando anche i numeri dei Ricchi e Poveri con Ma non tutta la vita ed Emma con Apnea: oltre 74mila video con il suono utilizzato dai creator di TikTok Italia.

La Noia, screenshoot Instagram Account @latarma

La Noia nelle classifiche Viral di 11 nazioni europee

Come testimoniato dalle storie Instagram della sua etichetta, LaTarma Records, La Noia di Angelina Mango ha travalicato i confini nazionali, dando seguito alle aspettative su un possibile buon risultato all'Eurovision Song Contest 2024 di Malmö. Infatti, La Noia si trova in ottava posizione nella Viral 50 in Lussemburgo, addirittura nella top 10 dei brani più ascoltati del paese. Segue l'11° posto in Lituania, il 13° in Romania, il 17° in Belgio e il 18° in Irlanda. Si tratta di cinque paesi europei, in cui La Noia rientra in Top 20 nella classifica Viral. Seguono il 30° posto in Norvegia, il 31° in Danimarca, il 33° in Svizzeria e infine il 43°, il 44° e il 45°, rispettivamente in Ucraina, Unghieria e Austria.

La Noia, screenshoot Instagram Account @latarma

Angelina Mango in testa alle classifiche dell'Eurovision 2024

E tra qualche mese sarà protagonista all'Eurovision Song Contest 2024 di Malmö, dal 7 all'11 maggio. C'è molta curiosità su come la canzone potrebbe colpire il pubblico europeo, soprattutto dopo i numeri sopra elencati e le grandi performance degli ultimi anni: dalla vittoria dei Maneskin con Zitti e buoni, alle ottime prove di Blanco e Mahmood con Brividi e Marco Mengoni con Due Vite. Per adesso, come nei primi giorni post-Festival, la canzone mantiene la testa della classifica tra i singoli più ascoltati su Spotify, di quelli che parteciperanno al prossimo Eurovision. Anche con una grande distanza, se si considera che le altre due canzoni più ascoltate sulla playlist Eurovision di Spotify, sono di Slimane, che concorrerà per la Francia con Mon Amour fermo a 13 milioni e della concorrente spagnola Nebulossa a quasi 9 milioni con Zorra.

La Noia in Top 50 in Italia e gli appuntamenti live dei prossimi mesi

Ma non solo, perché su Spotify, l'ondata sanremese non è ancora terminata. Basta osservare la top 10 della playlist Top 50 Italia, che dopo i numeri clamorosi di Lazza con la sua 100 messaggi, più di un milione al giorno di stream dalla sua uscita, vede proprio la top 5 della finale sanremese, con Mahmood al posto di Irama. Con quasi 600mila stream al giorno, La Noia di Angelina Mango è diventato uno dei tormentoni della giovane cantante lucana, che solo prima del Festival aveva piazzato una hit dopo l'altra con Ci pensiamo domani e Che t'o dico a fa. Le attenzioni sulla cantante non sembrano calare, soprattutto in attesa del suo primo progetto ufficiale post-Sanremo 2024: sullo sfondo anche grandi appuntamenti live, che si apriranno il prossimo 17 aprile con un sold-out al Fabrique di Milano.

Il cerchio che si chiude con Amici e il video ironico del suo sfidante Ascanio

Angelina Mango è anche ritornata a casa, sul palco di Amici, lo scorso 18 febbraio. In poco meno di due anni, la cantante ha chiuso un cerchio con il talent di Maria De Filippi, entrando in una sfida con Ascanio e ritornando poi da vincitrice del Festival di Sanremo 2024. Dalla genesi mainstream della cantante, che prima del palco di Amici aveva pubblicato l'Ep Monolocale ed era salita sul palco del Concertone del Primo Maggio, si è arrivati a una consacrazione, che a distanza di due settimane dalla finale del Festival di Sanremo, sembra sia la naturale fine di un primo viaggio della cantante. Lo stesso Ascanio, protagonista della prima sfida con Angelina Mango ad Amici, che lo vedrà eliminato in favore della cantante, negli scorsi giorni ha pubblicato un video su TikTok con in sottofondo la canzone vincitrice del Festival. Nel video appare la didascalia: "Ecco ora posso dire che la vincitrice di Sanremo mi ha eliminato da Amici".