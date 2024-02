La prima e l’ultima volta di Angelina sul palco di Amici: dalla sfida con Ascanio a La Noia Dal 20 novembre 2022 al 18 febbraio 2024: la prima e l’ultima volta (per ora) di Angelina Mango sul palco di Amici. Il racconto della sfida con Ascanio e il ritorno a casa dopo la vittoria a Sanremo 2024 con La noia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Angelina Mango, foto di Witty Tv e Account X @AmiciUfficiale

Sono passati meno di due anni dal 20 novembre 2022, quando Angelina Mango calcava per la prima volta il palco di Amici. In un'edizione che aveva già designato alcuni dei protagonisti, da Wax ad Aaron, passando per Cricca e Piccolo G, la puntata determinerà l'ingresso di due finaliste dell'edizione, entrambe vincenti in una sfida immediata: da una parte Isobel, dall'altra Angelina Mango. E se la ballerina di origini australiane aveva sconfitto senza troppi patemi la sua sfidante Claudia, a rendere "particolare" l'ingresso di Angelina Mango ad Amici 22 ci pensano Arisa e Lorella Cuccarini. Le due giudici sottolineano sin da subito di aver conosciuto e ascoltato Angelina, con Arisa che evidenzia anche il legame territoriale con la cantante, di origini lucane. In una delle sfide immediate più lunghe della storia di Amici, non tanto per la decisione finale, ma per la scelta del concorrente della scuola da far sfidare con Angelina, la sua vittoria non è mai stata in dubbio. La decisione di Carlo Di Francesco, producer e marito di Fiorella Mannoia, invitato a scegliere tra Ascanio e Angelina Mango, ha dato il via anche a una discussione, nei giorni successivi sui social.

Perché Angelina Mango era già conosciuta e la sfida con Ascanio

Ma perché Angelina Mango era già conosciuta anche al grande pubblico? La cantante era già salita sul palco del Concertone del Primo Maggio, oltre ad aver pubblicato già un Ep dal titolo Monolocale, con all'interno il singolo Walkman prodotto da Tiziano Ferro. Le sue qualità erano ben note da tempo, ma l'arrivo sul palco, con Arisa che ha sottolineato il "buon sangue" e il legame con il cognome Mango, avrebbe potuto scoraggiare anche i caratteri più forti. Le grandissime aspettative, sottolineate anche da Angelina dopo la vittoria su Ascanio, sarebbero state poi completamente rispettate e superate. Dopo la scelta di Ascanio, che si esibisce con Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti, la prima volta per Angelina Mango sul palco di Amici è una dimostrazione di forza. Seduta, con le mani sul piano, si esibisce in una cover di Something dei Beatles.

Sembra già a casa sua la cantante, che gestisce i momenti anche in cui il pubblico applaude, salendo e scendendo di un'ottava, dando dimostrazione di quanto fosse già pronta tecnicamente. Poi arriva la sfida con gli inediti e Angelina sceglie per la competizione di presentare Voglia di Vivere. Il brano sarà il suo cavallo di battaglia nei mesi successivi, diventando anche il titolo dell'Ep pubblicato poco dopo la fine del talent, che la vedrà al secondo posto finale. Sì, perché durante la finale, sarà il ballerino Mattia Zenzola a trionfare, con Angelina che si aggiudica il Premio della critica dei giornalisti, ma anche quello della Radio. Tutto questo avviene qualche settimana dopo l'uscita di Ci pensiamo domani, ultimo singolo presentato all'interno della scuola di Amici: diventerà la colonna sonora del suo primo Ep, con quasi 60 milioni di stream su Spotify.

Prima il grande successo ad Amici, il tour nei club italiani con l'Ep Voglia di Vivere, partito da Napoli, poi arriva Che t'o dic ‘a fa', che spinge la cantante verso lidi nazionali, come il palco del Festival di Sanremo, con La noia, brano scritto in collaborazione con Madame e Dardust. La vittoria del Festival di Sanremo 2024, a quel punto, significa anche la chiusura di un cerchio che avviene nell'ultima puntata di Amici, quella dello scorso 18 febbraio. che coincide con il suo ritorno. Maria De Filippi la annuncia così: "La sua canzone è la vincitrice della 74° edizione del Festival di Sanremo e del premio della Sala Stampa Radio Tv Lucio Dalla, oltre che del premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale. La noia è la canzone italiana di una donna solista con più streaming di sempre nella classifica giornaliera di Spotify. Tanti complimenti e tanto orgoglio da parte nostra". L'esibizione con La noia sul palco di Amici e la standing ovation del pubblico sono un deja-vu, l'ennesima chiusura di un cerchio per la giovane cantante, che a distanza di un anno dall'uscita dell'Ep Voglia di Vivere, adesso dovrà affrontare il suo disco d'esordio da Big: sempre un passo alla volta.