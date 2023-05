Aaron eliminato a un passo dalla finale di Amici 2023, i giurati hanno preferito salvare Wax È stato Aaron a dovere abbandonare Amici a un passo dalla finalissima di domenica 14 maggio. Il cantante, allievo di Rudy Zerbi, è stato eliminato nel corso della semifinale. A qualificarsi è stato il collega Wax.

A cura di Stefania Rocco

Aaron eliminato ad Amici 2023 a un passo dalla finalissima. Il cantante, allievo di Rudy Zerbi, ha scoperto nel corso della puntata andata in onda sabato 6 maggio di essere stato eliminato dalla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Chiamati a decidere chi tra Aaron e Wax avrebbe potuto proseguire la corsa, i membri della giuria hanno preferito portare in finale l’allievo di Arisa. La finale della prossima settimana, quindi, si svolgerà senza alcun allievo di Rudy Zerbi. Nemmeno Emanuel Lo avrà uno dei suoi allievi in finale.

La reazione di Aaron dopo l’eliminazione

Aaron ha scoperto di dovere abbandonare la scuola al termine della semifinale del 6 maggio. Rientrato in studio insieme a Wax, ha scelto di scoprire l’esito del voto espresso dalla giuria come accaduto con i colleghi che lo hanno preceduto. Dal centro dello studio, ha osservato di fronte a sé il led con l’ultima maglietta della finale ancora a disposizione.Una volta girata al contrario, la maglietta ha mostrato il nome di Wax. “Il quarto finalista è Wax”, ha spiegato Maria De Filippi chiedendo a Wax di andare a prendere la sua maglia. Rivolta ad Aaron, la conduttrice ha aggiunto: “È un programma televisivo, ci sono solo 4 posti”. Ma Aaron ha compreso: “Ho vinto in ogni caso. Ho vinto come persona, sono stato qui e sono contentissimo dell’ultima esibizione. È il momento giusto”.

Eliminata anche Maddalena Svevi

Aaron non è l’unico allievo che ha dovuto abbandonare Amici nel corso della semifinale del6 maggio. Anche la ballerina Maddalena Svevi, allieva di Emanuel Lo, ha dovuto abbandonare il programma per effetto del voto espresso dalla giuria. I quattro allievi finalisti sono i ballerini Isobel Kinnear e Mattia Zenzola e i cantanti Angelina e Wax. Solo uno tra loro vincerà il programma nel corso della finalissima, in diretta su Canale5 domenica 14 maggio.