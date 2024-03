Angelina Mango presenta l’inedito Uguale a me e La Noia supera in streaming Che t’o dico a fa’ Angelina Mango, a un mese dalla vittoria di Sanremo 2024 con La Noia, ha presentato in anteprima il singolo Uguale a me, che sarà presente nel suo prossimo album. Nel frattempo, La Noia ha superato gli stream di Che t’o dico a fa’ su Spotify: quasi 40 milioni di ascolti raggiunti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Angelina Mango, foto di Andrea Bianchera

Angelina Mango, a un mese dalla sua vittoria sanremese con La Noia è stata ospite di Che Tempo Che Fa, la trasmissione di Fabio Fazio sul Nove. La cantante non ha solo raccontato al presentatore le sue emozioni alla vittoria del Festival, ma si è anche esibita con due brani. Da una parte La Noia, che nel frattempo ha superato negli streaming la sua Che t’o dico a fa' con quasi 40 milioni di stream su Spotify, dall'altra ha anticipato al pubblico una canzone che sarà presente nel suo prossimo album, tra i progetti più attesi del panorama italiano. Si tratta di Uguale a me, un brano condotto dalla cantante al pianoforte, che ha suscitato l'applauso del pubblico e il commento del conduttore: "Pazzesca, questa ragazza è pazzesca".

Il testo di Uguale a me

C'è qualcosa di speciale

Come me e te

Persi nelle strade sbagliate

Non fa niente

Dici: "Non vengo, troppa gente"

Accenti strani, ma niente male, solo persone

E tu sei uguale a me

E tu sei uguale a me

E tu sei uguale a me

Accenti strani, ma niente male, solo persone

La Noia supera negli ascolti Che t’o dico a fa'

L'attesa per il prossimo lavoro discografico di Angelina Mango, dopo gli Ep Monolocale e Voglia di Vivere – quest'ultimo uscito a corredo della sua partecipazione ad Amici 23 – è aumentata e potrebbe farlo anche di più dopo la sua partecipazione, dal 7 all'11 maggio, all'Eurovision Song Contest 2024 di di Malmo, in Svezia. La nuova versione de La Noia, a cui sono stati tolti 8 secondi per rientrare nei 3 minuti di durata imposti dal regolamento, è in cima alle classifiche dei bookmakers per aggiudicarsi la vittoria finale della kermesse, quote legate anche agli ascolti europei che il brano sta accumulando. Nel frattempo, La Noia ha superato anche negli stream Che t’o dico a fa' con quasi 40 milioni di stream su Spotify, rispetto ai 31 raccolti dal brano uscito lo scorso 6 ottobre.

La versione de La Noia per Eurovision Song Contest 2024

La Noia è entrata, solo poche settimane fa, nella classifica Viral 50 di 11 paesi europei: Lituania, Lussemburgo, Romania, Belgio, Irlanda, Norvegia, Danimarca, Svizzera, Ungheria, Ucraina e Austria. Questo risultato ha aumentato ancora di più le quotazioni sulla sua vittoria finale dell'Eurovision Song Contest, che ha finalmente presentato la versione finale del suo brano, a cui sono stati tolti 8 secondi per restare nei 3 minuti concessi dal regolamento della kermesse. Confrontando l'edizione sanremese con quella pubblicata sul profilo YouTube dell'Eurovision Song Contest, è possibile osservare come Angelina Mango abbia rinunciato a raddoppiare "È la cumbia della noia/È la cumbia della noia/Total" nel ritornello dopo la seconda strofa.