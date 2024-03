Angelina Mango ha Nino Frassica come sfondo sul cellulare, la cantante spiega perché da Fabio Fazio Angelina Mango a Che Tempo Che Fa svela la curiosa scelta di una foto del comico come sfondo. Ospite del tavolo, la cantante si è anche esibita con “La Noia” e la sua nuova canzone dal titolo “Uguale a me”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Angelina Mango è stata ospite di Che Tempo Che Fa nella puntata del 17 marzo. A poco più di un mese dalla vittoria al Festival di Sanremo 2024, la cantante è stata ospite di Fabio Fazio, che non aveva avuto modo di ospitarla dopo il trionfo all'Ariston a causa di un regolamento Rai di cui si era molto parlato in quelle settimane e che lui stesso aveva contestato: "Sembra contro il mio programma".

Angelina Mango ospite a Che Tempo Che Fa

Nella puntata del 17 marzo gli spettatori di Che Tempo Che Fa si sono invece goduti una Angelina Mango a tutto tondo, visto che la cantante si è prima esibita con la sua La Noia, per poi eseguire al piano la sua nuova canzone Uguale a me e infine prendere parte al segmento finale del tavolo di Che Tempo Che Fa. Proprio qui Fazio ha colto l'occasione per mostrare una curiosità, lo sfondo del cellulare di Angelina Mango dove campeggia una foto di Nino Frassica, protagonista ormai da anni del tavolo con i suoi interventi da direttore di Novella Bella, la finta rivista di gossip e cronaca rosa inventata dal comico.

Angelina Mango ha mostrato fieramente lo sfondo di Frassica sul suo cellulare: "È tutto real". E quando Fazio le ha chiesto il motivo di questa scelta, lei si è limitata a rispondere: "Perché quando apro il mio telefono ho bisogno di qualcuno che mi metta allegria", suscitando l'applauso del pubblico.

Angelina Mango a Eurovision 2024

Intanto Angelina Mango si prepara all'attesissimo appuntamento dell'Eurovision Song Contest 2024 di Malmo, in Svezia, che la vedrà rappresentare l'Italia dopo la vittoria a Sanremo dello scorso febbraio. L'artista porterà in gara proprio la sua La Noia, che con il respiro internazionale del suo sound ha ottime possibilità di colpire il pubblico europeo. Anche quest'anno, come per la scorsa edizione di Liverpool, alla conduzione dell'evento televisivo ci sarà la conferma della coppia composta da Gabriele Corsi e Mara Maionchi.