Angelina Mango: “La mia è una generazione che si batte per i diritti, ha voglia di pace e di libertà”

Angelina Mango è reduce dalla vittoria del Festival di Sanremo 2024. In queste ore è stata ospite del programma Propaganda Live, in onda su La7. L'artista, intervistata da Diego Bianchi, noto come Zoro, ha parlato della sua generazione e ha rimarcato di vedere nei suoi coetanei voglia di pace, di espressione e di libertà.

Angelina Mango, ospite di Propaganda Live, ha spiegato di avere fiducia nella sua generazione, nonostante a volte i suoi coetanei siano vittima di un pregiudizio radicato nei confronti dei giovani. La realtà di oggi è impregnata di situazioni limite, come la violenza sulle donne e la guerra, ma è convinta che ci sia una giusta reazione da parte dei giovani:

La mia percezione riguardo alla mia generazione è che vedo tanta positività nei miei coetanei, nonostante tutto. L'altro giorno riflettevo su questa cosa. La mia generazione è circondata da situazioni difficili: ci sono le guerre, c'è la violenza, ancora tante disuguaglianze. Secondo me, nella mia generazione, come una forma di reazione, sta nascendo un senso di voglia di pace, voglia di espressione e di libertà. Quando vedo in piazza che ci sono tanti miei coetanei che protestano e che si battono per i diritti delle donne e quando vedo anche tanti ragazzi battersi per i diritti delle donne, per me questo vale tanto. Io sono molto fiduciosa nella mia generazione. Spero che questa energia combatta un pochino i limiti che ci sono.