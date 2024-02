Lo speciale Techetechetè su Mango con i filmati della figlia Angelina a Sanremo in onda a tarda notte Sabato 17 febbraio alle 1:05 am su Rai 1 andrà in onda la riedizione di Techetechetè dedicato a Mango, dal titolo “Per riaverti pagherei”, contenente le esibizioni della figlia Angelina Mango a Sanremo 2024. Essendo una riedizione, lo speciale dello scorso agosto è già disponibile su Raiplay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sabato 17 febbraio alle 1:05 am circa su Rai 1 andrà in onda la puntata di Techetechetè Access edizione 2023 di Massimiliano Canè dedicata a Mango “Per riaverti pagherei”, titolo che contiene la citazione di una frase della canzone Oro. Una riedizione dello speciale del 23 agosto 2023, impreziosita dalle esibizioni della vincitrice del Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango, figlia dell’artista scomparso 20 anni fa, del quale ha pienamente raccolto l'eredità artistica.

Perché Techetechetè su Mango va in onda all'1:05

Essendo una riedizione, lo speciale di Techetechetè dedicato a Mango è già su Raiplay nella sua versione originaria, così come condiviso dalle pagine social dell'artista. Da comunicato Rai si evince che verrà appunto impreziosito dalle esibizioni della figlia Angelina all'ultimo Sanremo e probabilmente si fa riferimento all'esibizione nel brano La Rondine nella serata cover, quarto appuntamento con il Festival, andato in onda venerdì 9 febbraio.

Mango e Maurizio Costanzo: gli speciali "penalizzati" in seconda serata

L'orario penalizzante per la visione, essendo a tarda notte, ben oltre la seconda serata, potrebbe essere legato al fatto che lo speciale ha già avuto la sua vetrina nell'access prime time del 23 agosto 2023 alle 20:35. Nel riproporlo in tv, valorizzando l'onda emotiva innescata dalla figlia Angelina Mango a Sanremo, non è stato ritenuto necessario farlo nuovamente nella medesima fascia. La questione è stata posta di recente sui social anche per la serata dedicata a Maurizio Costanzo, prevista per martedì 20 febbraio alle 23:30, in onda subito dopo l’incontro di calcio di Coppa dei Campioni Inter-Atletico Madrid. Un traino di tutto rispetto per lo speciale dedicato a uno dei più grandi giornalisti italiani, nonché compagno di vita di Maria De Filippi, che però, non essendo una replica già disponibile su Mediaset Infinity, avrebbe potuto beneficiare di una prima serata.