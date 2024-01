Angelina Mango torna single prima di Sanremo: è finita con Antonio Cirigliano A sette giorni dall’inizio della gara, la figlia del cantante de “La rondine” é tornata single: sarebbe finita la storia con Antonio Cirigliano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Una delle voci più attese al Festival di Sanremo è sicuramente quella di Angelina Mango. A sette giorni dall'inizio della gara, stando all'esperto di gossip Santo Pirrotta, la figlia del cantante de "La rondine" sarebbe tornata single. Sarebbe quindi terminata la relazione con il chitarrista Antonio Cirigliano. In una recente intervista, proprio Angelina Mango aveva dichiarato: "È difficile stargli lontano", sottolineando l'importanza del suo supporto nel percorso artistico. Ora, secondo Pirrotta, la relazione sarebbe finita.

Chi è Antonio Cirigliano, l'ex fidanzato di Angelina Mango

Antonio Cirigliano ha 24 anni ed è un chitarrista che viene da Potenza. Angelina Mango aveva confermato la relazione con lui durante la partecipazione ad Amici, ma non aveva mai dichiarato ufficialmente altri dettagli. Il chitarrista ha accompagnato Angelina Mango sin dai primi passi nel mondo della musica. Insieme, infatti, avevano partecipato ai vari festival e alle varie competizioni e non è chiaro se avrebbe fatto parte (o se lo farà) della spedizione a Sanremo 2024, dove Angelina Mango è in gara con il brano "La noia". Insieme hanno calcato il palcoscenico del Concerto del Primo Maggio scorso.

La canzone di Angelina Mango a Sanremo è La Noia

Angelina Mango partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo 2024 con il brano "La noia". Secondo ChatGPT, la canzone arriverà al terzo posto. L'intelligenza artificiale ha infatti analizzato i testi e ha immaginato una possibile classifica. Sarà molto attesa la serata delle cover perché Angelina Mango porterà "La rondine", uno dei brani che hanno contraddistinto l'ultima parte di carriera di Mango, suo padre. Sarà certamente un momento molto toccante e per certi versi è anche giusto che questo brano venga riscoperto proprio al Festival di Sanremo.