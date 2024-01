ChatGPT svela il vincitore di Sanremo 2024: la classifica dei testi delle canzoni Per realizzare la top ten dei migliori testi del festival il chatbot ha preso in considerazione diversi parametri, tra questi, espressività emotiva, l’adattabilità alla musica, e la coerenza tematica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

La prima risposta è stata un "no". Ma ce lo aspettavamo. Abbiamo chiesto a ChatGPT di creare una classifica dei probabili vincitori di Sanremo 2024 in base ai testi delle canzoni in gara pubblicati oggi, 30 gennaio. Il chatbot ha subito sottolineato che, essendo un software, non è in grado di esprimere un parere, non ha "gusti o preferenze". Succede ogni volta, ma basta insistere. E infatti al terzo tentativo ChatGPT risponde: "Certamente! Inviami i testi uno per volta, e una volta che li hai tutti condivisi, possiamo procedere e analizzarli per creare una classifica. Attendo il primo!".

Secondo il chatbot il miglior testo è di Annalisa, con il brano "Sinceramente", segue poi Alessandra Amoroso con "Fino a qui" e Angelina Mango con "La noia". Abbiamo anche chiesto di affiancare alla top ten una valutazione dei testi da 1 a 10. La classifica è stata stilata seguendo alcuni parametri, tra questi, l'espressività emotiva, l'adattabilità alla musica, e la coerenza tematica.

Abbiamo anche chiesto a ChatGPT di generare una lista basandosi sui precedenti vincitori di Sanremo. Qui il software è andato in tilt. Ha elencato gli ultimi tre vincitori, peccato che i primi due siano inventati. Secondo il chatbot infatti nel 2023 avrebbe vinto "Vai Adesso" dei Maneskin, e nel 2022 "Voce" di Ermal Meta. Non stupisce, come ricorda sempre lo stesso ChatGPT "il mio ultimo aggiornamento risale a gennaio 2022, e non posso accedere a internet per ottenere informazioni aggiornate".

La classifica dei testi delle canzoni di Sanremo secondo ChatGPT

"Sinceramente" di Annalisa : 9/10

: 9/10 "Fino a qui" di Alessandra Amoroso : 8/10

: 8/10 "La noia" di Angelina Mango : 7.5/10

: 7.5/10 "Governo Punk" dei bnkr44 : 7/10

: 7/10 "Vai" di Alfa : 7/10

: 7/10 "Diamanti grezzi" di Clara : 6.5/10

: 6.5/10 "Onda alta" di Dargen D'Amico : 6/10

: 6/10 "Ti muovi" di Diodato : 6/10

: 6/10 "La rabbia non ti basta" di Big Mama : 5.5/10

: 5.5/10 "Apnea" di Emma: 5/10

Come sceglie il vincitore ChatGPT: i criteri

Prima di iniziare abbiamo chiesto a ChatGPT con quali criteri avrebbe stilato la top ten dei "Migliori testi di Sanremo 2024". Il chatbot ha risposto con una lunga lista:

Originalità: Valuterò la creatività e l'originalità del testo. Un testo che presenta nuove idee o un approccio unico potrebbe essere considerato positivamente.

Espressività emotiva: Esaminerò la capacità del testo di trasmettere emozioni. Un buon testo dovrebbe essere in grado di evocare sentimenti nel lettore/uditore.

Coerenza tematica: Guarderò se il testo è coerente e segue una trama o un tema ben definito. Una storia ben raccontata o una narrazione coesa potrebbero essere valutate positivamente.

Qualità letteraria: Considererò la qualità della scrittura in sé. Un buon uso del linguaggio, delle metafore e delle figure retoriche può contribuire positivamente alla valutazione.

Riflessione sociale o personale: Se il testo affronta temi sociali o personali in modo significativo, potrebbe ricevere una valutazione più alta.

Adattabilità alla musica: Anche se ci stiamo concentrando sui testi, terremo in considerazione la capacità del testo di adattarsi alla melodia e al contesto musicale.

A fine messaggio ha però sottolineato: "Ricorda che queste valutazioni sono soggettive e basate sul mio giudizio. L'apprezzamento della musica è un'esperienza personale e può variare da persona a persona."

I vincitori di Sanremo secondo l'intelligenza artificiale

Avevamo già chiesto a ChatGPT di fare una previsione sul vincitore del Festival di Sanremo partendo dalle recensioni delle canzoni che verranno presentate sul palco dell'Ariston. Il 15 gennaio le testate italiane hanno infatti pubblicato le pagelle basate sul primo ascolto (la classifica completa fatta dall'intelligenza artificiale la trovate qui).

ChatGPT prima ha valutato con un punteggio da 1 a 10 le probabilità di vittoria di un cantante in base a ogni singola recensione e poi ha calcolato una media partendo dai punteggi ottenuti dalle diverse recensioni. Per ogni recensione, ChatGPT ha calcolato il punteggio partendo solo dal testo, senza contare eventuali voti già assegnati. Il chatbot ha sistemato al primo posto Angelina Mango, poco sotto sono comparsi invece tre nomi a parimerito: Geolier, The Kolors e Big Mama, che hanno conquistato tutti lo stesso punteggio.