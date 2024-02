Angelina Mango e l’amore con Antonio: “Se finirà? Lo dirò in una canzone” Angelina Mango racconta del suo successo dopo Sanremo – che è stata “la settimana più bella della sua vita” – e del suo amore con Antonio Cirigliano. Non dimentica di menzionare quattro donne molto importanti per lei: sua madre, la sua manager Marta Donà, Madame e Maria de Filippi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È il momento di brillare per Angelina Mango, 22 anni, vincitrice con La Noia della 74esima edizione del Festival di Sanremo, che ha definito "la settimana più bella della sua vita". La cantante, intervistata dal settimanale Chi, coglie l'occasione per ringraziare Madame, co-autrice del brano: "Sono contenta che si sia fidata di me". Un pensiero va poi a sua madre, che le ha insegnato la forza, a Maria de Filippi per averla capita e alla sua manager Marta Donà che è stata la fortuna più grande della sua vita. Non dimentica di menzionare il suo ragazzo Antonio Cirigliano: "La canzone Voglia di vivere l’ho scritta per il mio ragazzo. L’amore fa tanto".

Angelina Mango: "Sono abituata a cambiare, casa mia è dove ci sono le persone che amo"

"Sei tutte le strade che non ho percorso. E ho quasi la voglia di vivere addosso" sono le parole della canzone Voglia di vivere di Angelina Mango, una dedica in musica al suo fidanzato. La cantane spiega che si tratta del suo primo brano "felice": "Ho capito che volevo guardare alle cose belle perché quelle negative accadono e si fanno notare, a volte, più di quelle positive", definendo questo modo di agire come "la chiave che ha trovato per vivere". Angelina, parlando del suo ragazzo, aggiunge: "L’amore fa tanto. E, se un giorno finirà, vi accorgerete anche di quello dalle mie canzoni", una frase che suona come un'ulteriore smentita sui rumors che sostenevano che tra lei e Antonio Cirigliano fosse finita. Racconta, poi, di sentirsi a casa solo sul palco e quando è circondata dalle persone che ama: "Non faccio fatica a sentirmi a mio agio dove ci sono le cose che per me sono importanti".

Angelina Mango e la dedica al papà

Nella serata delle cover Angelina era arrivata seconda con La rondine, celebre brano di suo padre Pino Mango. La cantante spiega il perché di questa scelta: "È stata la prima su cui ho messo le mani al pianoforte. È una canzone che era nata per piano e voce, come una ballad, poi è stata arrangiata in maniera più movimentata. Ma questo pezzo ha un’anima forte che può essere vestita in tanti modi". Casualità vuole che La rondine sia anche la canzone di Amadeus e Giovanna: "Me lo ha detto Giovanna, ed era da poco che la avevo scelta, anche questo è stato un segno del destino". Nel prossimo futuro, precisamente dal 7 all'11 maggio, Angelina Mango rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest. Non sa ancora se porterà La Noia in italiano o tradotta in altre lingue: "A istinto, vorrei portarla così com’è. Ma non ci ho pensato, non mi ero creata l’illusione di arrivarci".