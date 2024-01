Non è finita tra Angelina Mango e Antonio Cirigliano: “Tutto bene, sono innamoratissima” Angelina Mango smentisce le indiscrezioni secondo le quali, a un passo dal Festival di Sanremo 2024, sarebbe finita la sua storia d’amore con il compagno Antonio Cirigliano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Angelina Mango smentisce le indiscrezioni secondo le quali la sua relazione con il compagno Antonio Cirigliano sarebbe terminata a un passo dal Festival di Sanremo 2024. In un video, circolato sui social, la cantautrice nega di essere tornata single e, anzi, conferma che con il compagno tutto proseguirebbe per il verso giusto. “Non è vero”, dichiara convinta, “Sono innamoratissima. Stiamo bene, tutto a posto”. Nessuna crisi dunque: la relazione, che aveva già resistito alle illazioni a proposito del rapporto tra Angelina e Wax ad Amici (sempre rimasto solo una bella amicizia), prosegue senza intoppi, crisi o tentennamenti. E a confermalo, in questo caso, è la diretta interessata.

L’indiscrezione a proposito della rottura

Si era diffusa da qualche giorno l’indiscrezione secondo la quale, a un passo da Sanremo, Angelina fosse tornata single. Era data per certa la fine della sua relazione con il compagno, chitarrista 24enne con il quale fa coppia fissa da prima di partecipare ad Amici, talent show che le ha regalato la popolarità a livello nazionale, spingendola dritta verso il Festival al quale parteciperà per la prima volta quest’anno tra gli artisti in gara.

Angelina Mango a Sanremo 2024 con La noia

Angelina partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con la canzone "La noia". Durante la serata delle cover, invece, la cantante porterà sul palco “La rondine”, una tra le canzoni più famose cantate da Mango, padre dell’artista scomparso prematuramente nel 2014. Una scelta di cuore quella di Angelina che ha voluto omaggiare il padre portando all’Ariston uno tra i brani più significativi nella carriera dell’artista. Quanto alla gara vera e propria, Angelina è considerata una tra le super favorite di questa edizione. Secondo ChatGPT, chatbot basato sull’intelligenza artificiale, la sua canzone arriverà terza.